Koronavirüs korkusu az daha öldürüyordu

19 Nisan 2021 Pazartesi, 16:29

Ankara'da 7 ay önce prostat ameliyatı olan Mehmet Göretaş, ve memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine döndükten sonra evine kapandı. Pandemi süreci nedeniyle evinden çıkmayan Göretaş, bir ay önce başlayan ağrılarına rağmen koronavirüs korkusu nedeniyle hastaneye bile gitmedi.

AĞRILARI ARTTI

Son bir aydır artan ve bir türlü geçmeyen karın ağrıları ile mücadele eden Göretaş'ın yakınmalarına ateş, yorgunluk, halsizlik şikayetleri de eklendi. Şikayetleri ilk önceleri ameliyata bağlayan Göretaş, gün geçtikçe artan şikayet ve ağrılarına rağmen koronavirüs tehlikesi nedeniyle hastaneye gitmeye cesaret edemedi. En sonunda yurt dışında yaşayan çocuklarının Israrı ile hastaneye gitmeye karar veren Göretaş, bu kararı ile yaşama yeniden tutundu.

'KARIN İÇERİSİNE YAYILABİLİRDİ'

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Akif Şirikçi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Mehmet Bey bize başvurduğunda karın içerisinde değişik yerlerde apse şüphesi vardı. Apselerin çok sayıda ve karın arka duvarına yakın olması müdahaleyi riskli kılıyordu. Bu gibi olgularda bilgisayarlı tomografi (BT) bize son derece yardımcı oluyor, BT kılavuzluğunda karın içi organlara zarar vermeden apselere teker teker müdahale ettik ve bu sayede 2 litreden fazla iltihap boşaltıldı. Müdahalede geç kalınsaydı enfeksiyon karın içerisine yayılabilirdi. Bu süreçte Mehmet Bey’e Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Çakır tarafından yoğun ilaç tedavisi uygulandı ve hastamız 1 hafta içerisinde normal hayatına döndü" dedi.

'VİRÜS BULAŞMASINDAN KORKTUM'



Prostat ameliyatından 8 ay sonra karnından 2 litre apse boşaltılan Göretaş, doktor ve sağlık çalışanlarının "Niye daha önce gelmediniz, bu kadar geç kaldınız” sorusuna ise verdiği ‘’Hastanede virüs bulaşmasından korktum” yanıtını verdi.