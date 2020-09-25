Bilim insanları cep telefonlarını rüzgar gücü ile şarj eden sistem geliştirdiler

25 Eylül 2020 Cuma, 12:01

"Nanojeneratör" mevcut haliyle bile tempolu yürüyüş gibi aktivitelerden elde edilen hafif esintilerden, 100 LED lambası veya sıcaklık sensörüne güç verebilecek kadar yeterli enerji depolayabiliyor.

Cihaz, rüzgarda sallanırken elektrik yüklenen iki plastik şeritten oluşuyor ve bunlara balona saç sürtülünce sıklıkla gözlemlenen ve triboelektrik etkisi (sürtünerek elektriklenme -ed.n.) adı verilen süreçle elektrik yükleniyor.

"Düşük maliyetli" bu cihazın şimdiye kadar üretilmiş en verimli nanojeneratör olduğu düşünülüyor.

Cell Reports Physical Science isimli bilimsel yayında yayımlanan araştırma sonuçlarına göre saatte 5,8 kilometrelik hafif bir esinti bile nanojeneratöre güç vermeye yetti. Öte yandan cihaz en iyi performansı, iki plastik şeridin senkronize biçimde dalgalanmasını sağlayan 14,5 ile 29 km/saat arası hıza sahip rüzgarlarda gösteriyor.

Çin Bilimler Akademisi mensubu ve çalışmanın baş yazarı Dr. Ya Yang, şunları kaydetti:

"Günlük hayatınızdaki tüm esintiyi toplayabilirsiniz. Bir keresinde nanojeneratörümüzü birinin koluna yerleştirdik ve kolun sallanmasıyla elde edilen hava akımı güç üretmeye yetti."

Dr. Yang'ın bu teknoloji için iki farklı beklentisi var. İlk hedefi, küçük mobil cihazlar için sonsuz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı oluşturmak adına cihazı daha verimli hale getirmek.

Dr. Yang, madeni para kadar küçük bir nanojeneratör tasarladıklarını ancak daha çok verimlilikle daha da küçük ve daha kompakt hale getirmek istediklerini söyledi.

İkinci amaçsa, halihazırda faydalanamadıkları bazı rüzgarlardan enerji depolayarak rüzgar türbinlerini tamamlamak. Cihazın ölçeğini bin vat üretecek şekilde büyütmeyi umuyorum, böylece geleneksel rüzgar türbinleriyle rekabet edebilecek. Bu cihazları geleneksel rüzgar türbinlerinin ulaşamayacağı yerlere yerleştirebiliriz. Sürdürülebilir enerji için dağlara veya binaların tepesine yerleştirebiliriz.

Birleşik Krallık'ta (BK) tane fiyatı 350 binle 3 milyon sterlin (yaklaşık 3 milyon 400 bin ve 29 milyon TL) arasında değişen 10 binden fazla rüzgar türbini bulunuyor.

Dr. Yang şu ifadeleri de kullandı:

"Maliyetlerin sabit olduğu bobin ve mıknatısları kullanan rüzgar türbinlerinin aksine, cihazımız için düşük maliyetli malzemeler seçip bunları kullanabiliyoruz. Cihazımızın dönen parçaları olmadığı için doğa koruma alanlarına veya şehirlere de güvenle uygulanabilir. BK türbinlerinin yaklaşık 9 bini karada kuruluyken, açık denizlerdeki türbinler çok daha üretken performans gösteriyor. Amacımız mevcut rüzgardan enerji üretme teknolojisinin ikamesi değil."

Hedefimiz, geleneksel rüzgar türbinlerinin çözemediği sorunları çözüme kavuşturmak.

Kaynak: Independent Türkçe