Bilim insanları: Doğal afetler kadına yönelik şiddeti de tetikliyor
Çalışmada "İlerideki araştırmalarda iklim değişikliğinin, kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin daha geniş sonuçları da incelenmeli" ifadelerine yer verildi.
Bilim insanları, doğal afetlerin
kadına karşı şiddeti yaratan tetikleyici unsurları artırdığını tespit etti.
Londra Hijyen ve Tropikal Tıp
Okulu'nun (LSHTM) düzenlediği çalışma BMJ Global Health'te yayımlandı.
Independent Türkçe’nin derlediği
habere göre araştırma, doğa felaketlerinin kadına yönelik şiddet üzerindeki
etkilerini küresel anlamda değerlendiren ilk çalışma niteliğinde.
Bilim insanları sel, kuraklık,
kasırga, deprem gibi doğal afetlerin kadına şiddet konusundaki rolünü farklı
bağlamlarda inceleyen toplam 37 çalışmayı değerlendirdi.
Bunlardan 20'si nicel, 16'sı
nitel (anket ve vaka çalışmaları) ve biri de karışık yöntemle düzenlenmişti.
20 nicel çalışmadan 8'inde doğal
afetlerle kadınlara karşı şiddetin artması arasında doğrusal bir ilişki, 4'ünde
de belirli şiddet türüyle ilişki tespit edildi. Araştırmaların 5'inde herhangi
bir bağlantı gözlemlenmezken, diğer iki çalışmada da doğal afetlerden sonra
kadına karşı şiddette yüksek artış gözlemledi.
Öte yandan bilim insanları, nicel
araştırmalar bağlamında erkek şiddeti olaylarının genelde ihbar edilmediği ve
raporlaştırılmadığının da gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.
16 nitel ve bir karışık yöntemli
çalışmanınsa hepsinde doğal afetlerden sonra kadına şiddet olaylarına neden
olan tetikleyicilerin arttığı belirtildi.
Çalışmada üç temel tetikleyici
belirlendi.
Bunlardan ilki ekonomik sıkıntı,
akıl sağlığı sorunları ve travma gibi şiddet olaylarına yol açabilecek stresörlerin
artması. İkincisi denetim, sağlık ve destek hizmetlerinin eksikliği, aile
yapısının zarar görmesi ve toplumdan izole olma gibi durumların artmasıyla
şiddet olaylarının yaşanabileceği ortamın oluşması. Üçüncü unsurlar arasındaysa
halihazırda şiddete neden olan toplumsal sorunlar, cinsiyet eşitsizliği,
kadınların temsil edilememesi ve kapsayıcılıkla ilgili sorunların kötüleşmesi
yer alıyor.
LSHTM'den çalışmanın başyazarı
Alyssa Thurston, "İklim kriziyle ilgili felaketlerin örüntüsü değişirken
ve bunlardan etkilenenlerin sayısı artarken, kadınlara yönelik şiddetin
anlaşılması ve önlenmesi küresel öncelik olmalıdır" dedi.
Öte yandan bilim insanları araştırmanın metotlarının geliştirilmesi gerektiğini belirterek "daha yüksek kaliteli ve detaylı hazırlanmış" çalışmaların yapılması gerektiğini de ekledi.
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