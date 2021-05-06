Kadına şiddetten cezası bulunan teknik direktöre ödül
Turkcell Kadın Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Fatih Vatan Spor Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın, kadına şiddetten ceza yemesine ve duruşması hala devam etmesine rağmen TFF tarafından ödüllendirildi.
Turkcell Kadın Futbol Ligi şampiyonluk maçında Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'na 2-0 mağlup olarak sezonu 2'ci tamamlayan Fatih Vatan Spor Teknik Direktörü Efe Mehmet Aydın'a Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ödül verildi.
Ligi şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın hocası Bahar Özgüvenç'in "en iyi teknik direktör" ödülünü alamamasından daha ilginç olan şey ise, ödülü alan kişinin daha önce kadına şiddetten hak mahrumiyeti cezası almış olması.
Gazeteci Burcu Eken'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar konunun aydınlatılmasını sağladı. Paylaşılan belgelere göre, Efe Mehmet Aydın 18 Nisan 2019 tarihinde "Türkiye Genç Kızlar" maçından sonra iki sporcuyu yarı çıplak bir halde 7 saat boyunca şiddete maruz bıraktı. Sporcuların şikayeti ve darp raporunun sonucunda TFF, 2019 Mayıs'ında Efe Mehmet Aydın'a "futbolcularına saldırıda bulunmaktan" altmış gün hak mahrumiyeti cezası verdi fakat Efe Mehmet Aydın'ın Kütahya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davasının devam ettiği de öğrenildi.
Üçüncü duruşması 27 Mayıs 2021 tarihinde görülecek olan antrenör Efe Mehmet Aydın, dün tamamlanan Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde "en iyi teknik direktör" seçildi ve TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından plaket aldı.
İşte Efe Mehmet Aydın'ın hak mahrumiyeti cezası aldığına dair belge:
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