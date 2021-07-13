Bilim insanları: 'Günde en az bir fincan kahve tüketenlerin, Covid-19'a yakalanma riski daha düşük'
ABD'de yapılan ve bulguları Nutrients dergisinde yayımlanan araştırmada, “Günde bir ya da daha fazla kahve içenlere Covid-19 bulaşma oranı, kahve içmeyenlere oranla yüzde 10 daha az” ifadelerine yer verildi.
Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, günde en az bir fincan düzenli kahve tüketenlerin, Covid-19'a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu aktardı. Yaklaşık 40 bin katılımcının analizinden elde edilen bulgular Nutrients dergisinde yayımlandı.
Araştıma ekibi, 2006'dan 2010'a kadar katılımcıların beslenme alışkanlıklarını inceledi. Araştırmacılar özellikle katılımcıların kahve, çay, işlenmiş et, kırmızı et, meyve, sebze ve yağlı balık tüketimini mercek altına aldı.
New York Post'un aktardığına göre, yaş-cinsiyet-ırk ve egzersiz yapma alışkanlıkları gibi faktörleri de inceleyen uzmanlar, “Günde bir ya da daha fazla kahve içenlere Covid-19 bulaşma oranı, kahve içmeyenlere oranla yüzde 10 daha az” açıklamasını yaptı.
Araştırma kapsamında, “Günde 1, 2-3 veya dörtten fazla kahve tüketenlere Covid-19 bulaşma ihtimali sırasıyla 0.90, 0.90, 0.92” sonucu çıktı.
Çalışmanın yazarları, ayrıca kahvenin antioksidan ve antienflamatuar özellikler içerdiğini ve kahve tüketiminin, Covid-19'un şiddetli geçirilmesi ve ölüm oranıyla olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu yazdı. Çalışmada, "Birlikte ele alındığında, kahvenin Covid-19'a karşı bağışıklık koruyucu etkisi makul ve daha fazla araştırmayı hak ediyor" ifadelerine de yer verildi.
Diğer bulgular, günlük en az 0,67 porsiyon sebze tüketiminin koronavirüs enfeksiyonu riskini azalttığını, ancak işlenmiş etin (sosis ve jambon gibi) yüksek riskle ilişkili olduğunu öne sürdü.
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