Bilim insanları: İngiltere Pazartesi sürü bağışıklığına geçecek
İngiltere’nin önemli üniversitelerinden University College London (UCL) tarafından yapılan dinamik modellemeye göre İngiltere’nin sürü bağışıklığı eşiğini Pazartesi günü geçeceği açıklandı.
UCL tarafından yayınlanan araştırmaya göre, virüse karşı aşı yoluyla veya önceki enfeksiyonla korunan kişi sayısı 12 Nisan'da yüzde 73,4'e çıkacağı bildirilirken bu rakamın ülkeyi sürü bağışıklığına kavuşturmaya yetecek oran olduğu belirtildi.
İngiltere Ulusal İstatistik Bürosu (ONS) tarafından yapılan ve 14 Mart’ı son gün olarak sayan araştırmada ise, İngiltere’deki kişilerin tarih itibarıyla yüzde 54’ünün virüse karşı antikor sahibi olduğu belirtilirken University College London (UCL) tarafından yapılan araştırma bu veriler yardımıyla gerçekleşti.
NTV'nin aktardığı araştırma raporunda 14 Mart’tan bu yana 7,1 milyon kişiye daha aşı uygulandığı belirtilirken, ülkede 24 gün içerisinde yaklaşık 100 bin yeni Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.
HER 10 KİŞİDEN BİRİ DOĞUŞTAN SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA SAHİP
Her 10 kişiden birinin daha önce gerçekleşen koronavirüs nedeniyle doğuştan bağışıklığı olduğu belirtilen araştırmada, diğer kişilerin de T hücreleri yoluyla bağışık olabileceğinin altı çizildi.
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından University College London profesörü Karl Friston, “Sürü bağışıklığı tahminleri beni şaşırttı” derken, “Bağışıklığı tetikleme açısından aşılamanın tahmini etkinliği hesaba katılırken, bu modele göre nüfusun yaklaşık yüzde 70'inin bağışık olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması
- Prof. Sözbilir'den 7.2'lik deprem uyarısı
- Tunç Soyer paylaştı: İzmir'in 400.001'inci yolcusu
- Kaza sonrası silahlar patladı, tekmeler havada uçuştu
- Küçük çocuğun tuvalette dehşet dolu anları
- Tacını zorla alan 2019 güzeli gözaltına alındı
- Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
- Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ele geçirildi!
En Çok Okunan Haberler
- CHP’de bir şeyler oluyor
- Yahya Üstün 41’inci şirkete de yönetim kurulu üyesi oldu
- Meteoroloji duyurdu: Bu akşam başlıyor
- Anne, gelinin kendi kızı olduğunu düğün günü fark etti
- Gülen’in örgütü, amirallere ne dedi?
- Ayasofya İmamı görevden 'ayrıldı'
- Hiçbiri yaşamıyor olurdu
- Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Pervin Buldan'dan 3. yol mesajı
- Tekel bayilerine tehdit ve tacizler sıklaşıyor