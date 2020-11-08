Bilim insanları kulak kirinden stres ölçecek

08 Kasım 2020 Pazar, 11:03

Bilim insanları, kulak kirinin insanların stres ve depresyon seviyelerini ölçmek için kullanılabileceğini ortaya çıkardı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre araştırmacılar, analize tabi tutmak üzere kulak kiri örneği almak için geleneksel kulak çubuklarına benzeyen bir cihaz geliştirdi.

Örnek daha sonra laboratuvara gönderilerek burada stres hormonu kortizol için test ediliyor.

Akademik dergi Heliyon'da yayımlanan bulgular, depresyonu ve stresle bağlantılı durumları takip etmek için kortizol seviyesini ölçmenin daha ucuz ve daha etkili bir yoluna işaret edebilir.

Bilim insanları evde klinik gözetim olmaksızın yapılabilen yeni testin, şeker seviyelerini ölçmede, diyabeti ve hatta bir ihtimalle Kovid-19 antikorlarını izlemede de faydalı olabileceğini düşünüyor.

Hormonu ölçmede kullanılan en yaygın teknik saçtan örnek almak. Ancak bu, kulak kiri yöntemine kıyasla daha fazla zaman alıyor ve daha pahalıya mal oluyor. Ayrıca genelde kortizoldeki kısa süreli dalgalanmalardan daha fazla etkileniyor.

University College London'ın Bilişsel Nörobilim Enstitüsü'nden baş araştırmacı Dr. Andres Herane-Vives şunları söyledi:

"Herkesin bildiği gibi hormon seviyeleri inip çıkabildiği için kortizol numunesi almak epey zordur, bu nedenle alınan numune bir kişinin kronik kortizol seviyelerini doğru yansıtmayabilir."

Dahası, örnekleme yöntemlerinin kendisi de strese sebep olarak sonuçları etkileyebilir.

Ancak kulak kirindeki kortizol seviyeleri daha istikrarlı görünüyor ve yeni cihazımızla bir numune alıp hızlı, ucuz ve etkili bir şekilde test ettirmek kolay.

Dr. Herane-Vives, cihazı geliştirirken başka bir doğal mumdan, iyi korunduğu ve bakteriyel kirlenmeye dirençli olduğu bilinen, arıların ürettiği bal peteğinden ilham aldığını söyledi.

Kulak kiri de benzer özelliklere sahip. Bu da onu evde örnekleme için çok uygun kılıyor çünkü numuneler çok fazla kirlenme riski olmadan postayla laboratuvara gönderilebiliyor.

Kulak kiri örnekleme cihazı, kulak çubuğuna benziyor ama kulağın çok içine girmesini ve hasara neden olmasını önleyen bir fren de bulunduruyor.

Cihazın ucu, bir solüsyona batırılan organik materyalden yapılmış bir süngerle kaplanıyor.

Çeşitli kortizol örnekleme tekniklerini test etmek için 37 gönüllünün katıldığı bir pilot çalışma çoktan gerçekleştirildi.

Birleşik Krallık, Şili ve Almanya'dan bilim insanlarının oluşturduğu araştırma ekibi, biraz acı verici olduğu bilinen standart şırınga prosedürüyle katılımcılardan kulak kiri örneği aldı. Bir ay sonra da bir kulakta aynı örneklem yöntemini, diğerinde ise yeni cihazı kullanarak takibi sürdürdü.

Araştırmacılar ayrıca, aynı katılımcılardan alınan saç ve kan örneklerini de analiz etti.

Kulak kiri örneklerinin kortizol açısından saç örneklerine kıyasla daha verimli olduğunu ve kulak temizleme tekniğinin hem en hızlı hem de potansiyel olarak en ucuz yöntem olduğunu keşfettiler.

Dr. Herane-Vives, girişimlere yönelik kuluçka merkezi UCL Hatchery'nin desteğiyle kulak kiri örnekleme cihazını pazara sunmak için Trears adlı bir şirket kuruyor.

Herane-Vives şunları ekledi:

"Bu başarılı pilot çalışmanın ardından cihazımız daha büyük denemelerde daha fazla incelemeden geçerse, teşhis bilimini dönüştürmeyi, depresyon ya da Addison hastalığı ve Cushing sendromu gibi kortizolle bağlantılı rahatsızlıkları olan milyonlarca kişinin ve potansiyel olarak birçok diğer hastalığın da bakımını üstlenmeyi umuyoruz."