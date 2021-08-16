Bilim kurgu filmi 'Dark City' dizi oluyor

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 00:00

Alex Proyas yönetmenliğindeki, 1998 yapımı bilim kurgu filmi "Dark City", diziye dönüştürülüyor. Filmin de yönetmeni olan Proyas'ın imza atacağı dizi projesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Beyazperde’de yer alan habere göre, Alex Proyas, Dark City'nin kısa metrajlı devamı olduğu belirtilen "Mask of the Evil Apparition" kısa filminin prömiyeri için katıldığı Popcorn Frights Film Festivali'ndeki söyleşisinde Dark City dizi projesi hakkında konuştu.

Proyas, "Dark City şimdilerde benim için ilgi odağı, çünkü bir dizi geliştiriyoruz. Bir Dark City dizisi. Hikâyeyi yapılandırmak için yeniden analizler yapıyorum. Neler yaptığımıza dair, nelerin işe yarayıp nelerin işe yaramadığına dair hafızamı canlandırmak için geçmişe dönmeliyim. Kendi filmimi yeniden değerlendirmeliyim. Tüm bunlar çok ilginç, çünkü daha önce böyle bir şey yapmamıştım" ifadelerini kullandı.

Rufus Sewell'ın başrolünde bulunduğu "Dark City"nin konusu şöyle:

John Murdoch, bir sabah uyandığında kendisini bilmediği bir otel odasında bulur. Otele nasıl geldiğini bilmeyen Murdoch, bu sırada vahşice işlenmiş cinayetlerin katili olarak arandığını fark eder. Hafızasını kaybetmiş olduğu için cinayetleri işleyip işlemediğini dahi hatırlayamamaktadır. Dedektif Burmstead tarafından aranan Murdoch, gerçekte kim olduğunu öğrenmek ve karşılaştığı bu korkunç bilmeceyi çözmek için bir mücadeleye başlar. Yeraltında yaşayan garip canlılarla karşılaştığındaysa olayı çözmeye çok yaklaşır. 'The Strangers' olarak adlandırılan, zamanı durdurma ve dünyanın fiziksel yapısını değiştirme gücüne sahip olan bu yaratıklar, insan beynine hakim olabilmekte ve olayları istedikleri şekilde yönlendirebilmektedirler.