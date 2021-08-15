Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
Yarışmacı Özgür Ege Aydoğan'ın ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster programında kendisine yöneltilen tekerleme karşısında zorlanması sosyal medyaya damga vurdu.
ATV'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yine bir yarışmacının bir soruya verdiği yanıtla gündeme geldi.
Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden onur öğrencisi olarak mezun olan ve Japonya'da sadece dört kişinin kabul edildiği Osaka Üniversitesinde özel robotik yüksek lisans programına kabul edilen Özgür Ege Aydoğan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ikinci soruda elendi.
Medyaradar'da yer alan habere göre, izleyiciler, bu kadar başarılı bir kariyeri olan yarışmacının çok basit bir soruyu bilememesini eleştirdi.
Aydoğan'a "'Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?' şeklinde devam eden tekerlemenin başı nasıldır?" sorusu soruldu.
Doğru cevabı 'Şu yoğurdu' olması gereken soruya, 'Bu turşuyu' cevabını veren Aydoğan, yarışmadan elendi.
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