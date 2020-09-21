Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Kısıtlama kararları alınacak

21 Eylül 2020 Pazartesi, 15:48

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Olumsuz duruma karşı bugün bazı önlemler alınacak" ifadesini kullandı.

Bir televizyon programında canlı yayın konuğu olan Özlü, "Normalleşmeyle birlikte insanların tekrar hayatlarına geri dönmesi, işine gücüne devam etmesi ama bunu yaparken tedbiri bırakmaması amaçlanmıştı. Ama herkes aynı hassasiyetle davranamadı. Şimdi kamu yönetimi bazı yasaklarla kısıtlamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için bazı kararlar alacak. Belki bugün onları öğrenme fırsatımız olur" diye konuştu.