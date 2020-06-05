Bilim Kurulu Üyesi bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının nedenlerini böyle açıklamıştı

05 Haziran 2020 Cuma, 09:56

Bilim Kurulu üyesi Prof. Alpay Azap, Cumhurbaşkanı Erdoğan iptal etmeden önce bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının gerekçesini açıklamıştı.



Habertürk TV'de konuşan Azap, "İllerdeki pandemi kurulları vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi'nden birkaç şehir de var. Ankara'da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var" dedi.

Azap'ın açıklamaları şöyle:

"İllerdeki pandemi kurulları ve il sağlık müdürlükleri belli illerde vaka sayılarının arttığını bildirdi. Gaziantep, Diyarbakır, Karadeniz Bölgesi’nden birkaç şehir de var. Ankara’da beklediğimiz azalmayı göremedik, çok hafif bir artış var.

"SALGIN İSTANBUL'DA KONTROL ALTINA ALINDI"

Salgının başlangıcında vakaların büyük bir kısmı İstanbul’daydı. İstanbul çok büyük bir il olduğu için, sayılar Türkiye’yi çok etkiliyordu. Türkiye’ye baktığınızda İstanbul sayılarını görüyordunuz aslında. İstanbul’da salgının kontrol altına alındığını göz önüne alırsak Türkiye’nin geri kalanını görmeye başladık.

"BAZI İLLER İÇİN YENİ BAŞLIYOR OLABİLİR"

İstanbul’un 1-1.5 ay önce tamamladığı salgın eğrisi bazı illerimiz için yeni başlıyor olabilir. Bunu dikkatlice takip etmek gerekir. Sayın Sağlık Bakanı “İkinci dalgayı beklemiyoruz” dedi. Bu önümüzdeki birkaç aylık dönem için yapılmış bir değerlendirme. Bu birkaç aylık dönemde vaka sayılarında belirgin bir düşüş olmasa dahil artış da beklemiyoruz."