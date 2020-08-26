Bilim Kurulu üyesi, ikinci dalga için tarih verdi

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:17

Prof. Dr. Ünal, Türkiye’de uyarılara rağmen vaka sayısının biraz daha artmasını beklediğini belirterek “Virüs insanların ağzını açık buldu mu bulaşıyor. Kapatacaksın ağzını, araya mesafe koyacaksın” diye konuştu.

‘’AŞI TEK ÇÖZÜM DEĞİL’’

Bilim Kurulu üyesi Ünal, “Aşı da tek çözüm değil. Bugün elinizde aşı olsa yeteri kadar aşı bulunabilecek mi? O yeteri kadar aşıyı sistematik içerisinde risk gruplarına aşılamaya yapabilecek miyiz? Başka sorunlar da var. O nedenle işin özünü kaçırmayacağız. Tedbir, tedbir, tedbir’’ diye ekledi.

‘’İKİNCİ DALGA EKİM, KASIM GİBİ’’

‘’İkinci dalga muhtemelen ekim ve kasım ayı gibi havaların soğumasıyla olur. İşte oraya hazırlıklı olmamız lazım" diyen Ünal, şu ifadeleri kaydetti:

"Devlet yoğun bakım yatak sayısını arttırıyor. Ventilatör ihtiyacımızı karşılıyor, sağlık personeli eğitimleri devam ediyor. Koruyacağız, korunacağız… Bizim rakamlarımız dünya ve Avrupa ile karşılaştırılınca düşük gibi görünse de 1000 vaka bugünlerde çok. Bunu uğraşıp, didinip 500’lerin altına, sıfırlara doğru çekmeliyiz.”