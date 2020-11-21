Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama: Hızı arttı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 18:47

Haber Global'e konuşan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Mert Kayıpmaz koronavirüsün bulaşma hızının arttığını söyledi.

Kayıpmaz şunları aktardı:

"Almış olunan tedbirlere bireysel olarak destek vermemiz gerekir. İnsanlar işe gidip gelme durumunda olabilir ama bireysel önlemlere uymak gerekir. Temizlik kurallarına dikkat etmek gerekir. Evlerde toplanmamak gerekir. İki üç aile evlerde toplandıktan sonra yasakların hiçbir anlamı kalmaz. Alınan yasaklara uyduktan sonra da virüs kontrol altına alınamazsa yeni daha sert önlemler alınabilir. Rakamlar gittikçe artıyor. Bu sayıların artması da sağlık sektörü ve çalışanlarımızdaki baskıyı arttırıyor. Durum çok ciddi. Hastalık artık kapımızda, evimizin içinde. Virüsün bulaşma hızı arttı. Eskiden 15 dakikada bulaşma söz konusuyken, şimdi belki 3-5 dakikalara inmiş durumda. Maskesiz, mesafesiz olmanız durumunda virüsü çok çabuk kapabiliyorsunuz.