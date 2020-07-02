Bilim Kurulu Üyesi Özkan uyardı: Yeni tedbirler gelebilir

02 Temmuz 2020 Perşembe, 09:55





Habertürk TV'de programa katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, “İlk dönemde İstanbul’da vakalar yoğundu. İl sınırları açılınca diğer illere gittiler, eskiye göre vaka artışı var" ifadelerini kullandı.

Özkan konuşmasına şöyle devam etti;

-Türkiye'deki sıkıntı şu; eğriyi aslında düşürmüştük ama 15 Haziran'da bir yükselme yaşadık ve 24 Haziran'da da bir dalga yaşadık. Bu salgın eğrisinin eteği hafif dalgalı dalgalı gitmeye başladı. Bin kişinin altına mutlaka inmemiz gerekiyor, çok önemli.

- Avrupa Birliği, bize sınırlarını açmadı. Çünkü, 100 bin nüfusta 16 vakanın altına inmemizi bekliyor. Avrupa ortalamasının altında olanları alıcam dedi ve Türkiye şu anda 100 binde 20 görünüyor.

- Beklediğimiz düşüşü bir türlü yakalayamadık.

- Okullar için her türlü a,b planına hazırız.

- Bilim Kurulu olarak bizi her türlü plana hazırlıklıyız. Salgın dinamik bir süreç.

- Rakamları düşürmezsek yeni yasaklar gelebilir. Bir sürede daha sabretmemiz lazım. Virüs için aşı bulunmaz ise yaşamaya devam edecek.

- 1 Haziran’dan sonra toplum davranışını yönetemedik.