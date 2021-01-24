Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ünal: Mutant virüs nedeniyle bir daha aşı yapılması zorunlu hale gelebilir

24 Ocak 2021 Pazar, 11:32

Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı 81 ile dağıtılarak 14 Ocak'ta yapılmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozu, 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı.



Türkiye’deki aşı çalışmasını yürüten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Güney Afrika’da görülen mutant virüsün kendilerini de endişelendirdiğini söyledi.

Ünal, “Güney Afrika’da görülen mutant koronavirüsün, bazı aşıların etkisinden kaçabilme ihtimali olduğuna dönük güçlü veriler var. Bu da bazı aşıların güncellenip bir daha aşı yapılmasının zorunlu hale geleceğini gösteriyor. Çünkü virüse karşı 1/80’de etkili olabilirken, bu yeni virüsü ancak 1/8’de durdurabiliyor" açıklamasını yaptı.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Ünal, mutan virüse karşı güncellenmiş bir aşıya neden ihtiyaç duyulabileceğini şu sözlerle anlattı:

"Bir virüse karşı etkisini ölçmek için virüs sürünümü alınır ve laboratuvardaki hücre kültüründe şuşu üretilir, aşıdan da bir o kadar kültür alır ve ona uygulanır. Sonra onu yarı oranında sulandırarak, yani ½, ¼, 1/8, 1/16 ... 1/32 oranda sulandırarak devam eder. Görür ki bir seviyeye kadar etkili oluyor. Aynı testi bu kez yeni mutant virüse karşı uygular. Bu da yapılmış. Daha önceki 1/80 oranına kadar virüsü bloke ederken, bu yeni mutant virüse karşı 1/8 oranında bloke ediyor; yani 10 kat az. Yeni virüs şuşu korumadan kaçıp, bir başka yoldan hücreye girebildiğine dönük iddiayı ortaya koyuyor. Direncin eskisine göre 10 kat az etkili olduğunu sergiliyor. Güncellenmiş aşıya ihtiyacı ortaya çıkarıyor...”

Dünya Sağlık Örgütü’nün de 8 kat düşüş olması halinde uygulanan aşının kaldırılıp, yerine yenisinin konulmasını şart koştuğuna vurgu yapan Ünal, Güney Afrika mutandının tam 10 kat düşüş sağladığını anımsattı.

Ünal, bunun Türkiye’de kullanılmakta olan inaktif Sinovac aşı için de geçerli olup olmadığını sorusuna ise, "İnaktif aşılar açısından şu aşamada bir olumsuzluk görünmüyor, ama takip ediyoruz" yanıtını verdi.