Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Bu bulguya dikkat!

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs bulgularının mevsime göre değişkenlik gösterebildiğinin görüldüğünü söyledi. İlhan, "Mevsimin soğuması ile beraber tekrar solunum sıkışıklığı, ateş, öksürük görülmeye başladı. Son dönemde öksürük daha da dikkatli olunması gereken bir bulgu" dedi.

(DHA)
27 Ekim 2020 Salı, 14:48
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Bu bulguya dikkat!
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