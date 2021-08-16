Bilinçsiz yapılan 'ağartma işlemi' dişlere kalıcı hasar veriyor

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 00:00

Kişisel görünümüne özen gösterenlerin en çok önem verdiği şeylerden biri beyaz ve temiz dişlere sahip olmak. Ancak zamanla, tükettiğimiz besinler başta olmak üzere kullanılan ilaçlar ya da yapısal nedenler, dişlerin sararmasına ya da lekenmelere yol açabilir. Bu lekelerden ise ağartma yöntemiyle kurtulmak mümkün.

Peki, bu işlem nasıl yapılıyor ve sonrasında bakım yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Doç. Dr. Özgür Irmak'tan, diş beyazlatma ve bakımı hakkında önemli ipuçlarını paylaştı.

DİŞLER NEDEN RENK DEĞİŞTİRİR?

Günlük hayatımızda tükettiğimiz, çay, kahve, alkol gibi içecekler ve boyayıcı yiyeceklerin diş minesine tutunarak dişte renklenmeye neden olabileceğini söyleyen Irmak, dişlerdeki renk değişiminin en önemli sebeplerinin başında ise tütün kullanımının geldiğini söylüyor.

Yaş faktörünün de dişlerdeki renk değişimlerinde belirleyici faktörlerden olduğunu belirten Irmak “Dış mine tabakası fırçalama ve diğer faktörler nedeniyle zamanla aşınır. Aşınma sonucu incelen minenin altında daha sarımsı renkteki dentin tabakası yüzeyden yansır ve sonuçta diş daha sarı renkte görünür” diyor.

Bazı lekelenmelerin, diş hekimi tarafından yüksek devirli fırça yardımıyla temizlenebileceğini söyleyen Doç. Dr. Irmak, dişin içine işlemiş, antibiyotik kaynaklı veya yaşlanmaya bağlı renklenmeler içinse ağartma tedavisi uygulanması gerektiğini belirtiyor.

'DİŞ AĞARTMA' NEDİR?

Diş ağartma, diş yüzeyinde herhangi bir aşındırma yapmadan dişlerin doğal rengini açmanın çok etkili bir yoludur. Ağartma tedavisi, ağartıcı maddenin diş yüzeyinde belli bir süreyle etki etmesi sonucu dişin içerisine nüfuz edip, dişteki renklenmiş yapıları daha açık bir renge dönüştürmesi esasına dayanıyor. Bu işlem hekim tarafından klinikte yapılabileceği gibi hekim kontrolünde evde de uygulanabiliyor.

Doç. Dr. Özgür Irmak, ileri derecedeki vakalarda her iki uygulamanın birlikte yürütülebileceğini söylüyor. İki ila dört hafta içinde tamamlanan tedavi ile sadece mevcut doğal dişlerin tonu açılabiliyor. Protezler v dolgular üzerinde ise herhangi bir değişim oluşturmuyor.

Diş ağartması tedavisinin sonucunun kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Irmak, ağartmanın etkilerinin üç yıla kadar sürebildiğini söyledi. Ancak dişlerde renklenmeye neden olan beslenme alışkanlıkları devam ettirildiği takdirde bu sürenin kısalabileceğine de vurgu yaptı. Bazı bireylerde, tedavi sırasında veya sonrasında, dişler soğuğa duyarlı hale gelebilir. Özellikle evde uygulanan ağartma tedavisinde diş etlerinde hafif tahriş olabilir. Belirtiler genellikle geçicidir ve tedavinin bitiminden birkaç gün sonra kendiliğinden kaybolur.