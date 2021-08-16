Bilinçsiz yapılan 'ağartma işlemi' dişlere kalıcı hasar veriyor
Yanlış beslenme ya da doğal sebeplerle sararan ve lekelenen dişleri, ağartma yöntemiyle eski beyaz hallerine döndürmek mümkün. Ancak doktor kontrolü olmadan yapılan bilinçsiz beyazlatmalar dişlerde kalıcı hasarlara neden olabilir.
Kişisel görünümüne özen gösterenlerin en çok önem verdiği şeylerden biri beyaz ve temiz dişlere sahip olmak. Ancak zamanla, tükettiğimiz besinler başta olmak üzere kullanılan ilaçlar ya da yapısal nedenler, dişlerin sararmasına ya da lekenmelere yol açabilir. Bu lekelerden ise ağartma yöntemiyle kurtulmak mümkün.
Peki, bu işlem nasıl yapılıyor ve sonrasında bakım
yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Doç. Dr. Özgür Irmak'tan, diş beyazlatma ve bakımı hakkında
önemli ipuçlarını paylaştı.
DİŞLER NEDEN RENK DEĞİŞTİRİR?
Günlük hayatımızda tükettiğimiz, çay, kahve, alkol gibi
içecekler ve boyayıcı yiyeceklerin diş minesine tutunarak dişte renklenmeye
neden olabileceğini söyleyen Irmak, dişlerdeki renk değişiminin en önemli
sebeplerinin başında ise tütün kullanımının geldiğini söylüyor.
Yaş faktörünün de dişlerdeki renk değişimlerinde belirleyici
faktörlerden olduğunu belirten Irmak “Dış mine tabakası fırçalama ve diğer
faktörler nedeniyle zamanla aşınır. Aşınma sonucu incelen minenin altında daha
sarımsı renkteki dentin tabakası yüzeyden yansır ve sonuçta diş daha sarı
renkte görünür” diyor.
Bazı lekelenmelerin, diş hekimi tarafından yüksek devirli
fırça yardımıyla temizlenebileceğini söyleyen Doç. Dr. Irmak, dişin içine
işlemiş, antibiyotik kaynaklı veya yaşlanmaya bağlı renklenmeler içinse ağartma
tedavisi uygulanması gerektiğini belirtiyor.
'DİŞ AĞARTMA' NEDİR?
Diş ağartma, diş yüzeyinde herhangi bir aşındırma yapmadan
dişlerin doğal rengini açmanın çok etkili bir yoludur. Ağartma tedavisi,
ağartıcı maddenin diş yüzeyinde belli bir süreyle etki etmesi sonucu dişin
içerisine nüfuz edip, dişteki renklenmiş yapıları daha açık bir renge
dönüştürmesi esasına dayanıyor. Bu işlem hekim tarafından klinikte
yapılabileceği gibi hekim kontrolünde evde de uygulanabiliyor.
Doç. Dr. Özgür Irmak, ileri derecedeki vakalarda her iki
uygulamanın birlikte yürütülebileceğini söylüyor. İki ila dört hafta içinde
tamamlanan tedavi ile sadece mevcut doğal dişlerin tonu açılabiliyor. Protezler
v dolgular üzerinde ise herhangi bir değişim oluşturmuyor.
Diş ağartması tedavisinin sonucunun kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Irmak, ağartmanın etkilerinin üç yıla kadar sürebildiğini söyledi. Ancak dişlerde renklenmeye neden olan beslenme alışkanlıkları devam ettirildiği takdirde bu sürenin kısalabileceğine de vurgu yaptı. Bazı bireylerde, tedavi sırasında veya sonrasında, dişler soğuğa duyarlı hale gelebilir. Özellikle evde uygulanan ağartma tedavisinde diş etlerinde hafif tahriş olabilir. Belirtiler genellikle geçicidir ve tedavinin bitiminden birkaç gün sonra kendiliğinden kaybolur.
Video Haberler
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Demet Akalın, Fatma teyzeye verdiği sözü tuttu
- 14 bine yakın kişi verem oldu
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatıldı
- Taliban'dan kritik Türkiye açıklaması geldi
- YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Tomruk deposunu kaldırmak isteyen eski kaymakam konuştu
- Halk TV sunucusuna saldırı