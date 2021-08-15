Demirhindi nedir? Demirhindinin faydaları nelerdir?

15 Ağustos 2021 Pazar, 00:00

Demirhindi, Afrika kökenli olup Hindistan ve Mısır’da da yetiştirilen bir ağaç türü. Aynı zamanda “Hint hurması” olarak da biliniyor. Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat olarak kullanılıyor.

Tadı ekşi bir baharat olan demirhindi besleyici olmasıyla biliniyor. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılıyor. Üzerine toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebiliyor. Ayrıca içki üretiminde, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Afrika, Asya ve Latin Amerika mutfaklarında yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengi ile yer alıyor.

DEMİRHİNDİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

Güçlü bir antioksidan ve anti-enflamatuar ajan yapan organik bileşikler barındırıyor.

Besinlerin daha hızlı çözülmesine yardımcı olabildiği için sindirimi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.

Kan basıncını ve kolesterolü azaltıyor.

Kalp sağlığını koruyor.

Dolaşımı arttırdığı için anemi hastalarına bol bol demirhindi yemeleri öneriliyor.

B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi, sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı oluyor.

Kilo verme ile ilgili etkili sonuçlar veriyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Demirhindi ile hazırlanan kürler karaciğeri gençleştiriyor.

DEMİRHİNDİ ÇAYI TARİFİ

Demirhindi çayı tarifi ile faydalı bir kür oluşturulabilir. Hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatılır. Su kaynamadan önce 20 gr demirhindi meyvesi suya eklenir. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır. Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok karnına tüketilmesi önerilir.

DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ

MALZEMELER

200 gr. demirhindi

2 litre su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı bal

2-3 dal adaçayı

1 tutam ıhlamur

1 baş zencefil

YAPILIŞI

Demirhindilerin kabuklarını ayıklanır. Ayıklanan demirhindiler tencereye alınır.

Üzerine su konur ve 1 gece bekletilir.

Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur, adaçayı, bal, zencefil ve toz şeker eklenerek kaynatılır.

1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattılan şerbet ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Soğuyan şerbet süzülür ve buzdolabında soğutarak servis yapılır.

Kaynak: NTV