Demirhindi nedir? Demirhindinin faydaları nelerdir?
Osmanlı mutfağındaki ünlü şerbeti ile de bilinen demirhindi bitkisinin birçok faydası bulunuyor. Peki, demirhindi bitkisi nerede yetişir? Demirhindinin faydaları nelerdir? Demirhindi bitkisi kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte demirhindinin bilinmeyen faydaları...
Demirhindi, Afrika kökenli olup Hindistan ve Mısır’da da
yetiştirilen bir ağaç türü. Aynı zamanda “Hint hurması” olarak da biliniyor. Demirhindi ağacının olgunlaşmış meyveleri baharat olarak kullanılıyor.
Tadı ekşi bir baharat olan demirhindi besleyici olmasıyla
biliniyor. Birçok yemeğe, salatalara, çorbalara, turşulara katılıyor. Üzerine
toz şeker serpiştirilerek çiğ olarak da tüketilebiliyor. Ayrıca içki
üretiminde, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Afrika, Asya ve Latin
Amerika mutfaklarında yemeklere verdiği ekşi tadı ve koyu rengi ile yer alıyor.
DEMİRHİNDİ BİTKİSİNİN FAYDALARI
- Güçlü bir antioksidan ve anti-enflamatuar ajan yapan organik
bileşikler barındırıyor.
- Besinlerin daha hızlı çözülmesine yardımcı olabildiği için
sindirimi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor.
- Kan basıncını ve kolesterolü azaltıyor.
- Kalp sağlığını koruyor.
- Dolaşımı arttırdığı için anemi hastalarına bol bol demirhindi
yemeleri öneriliyor.
- B vitamini familyasının önemli bir parçası olan demirhindi,
sinir fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı oluyor.
- Kilo verme ile ilgili etkili sonuçlar veriyor.
- Bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
- Demirhindi ile hazırlanan kürler karaciğeri gençleştiriyor.
DEMİRHİNDİ ÇAYI TARİFİ
Demirhindi çayı tarifi ile faydalı bir kür oluşturulabilir.
Hazırlamak için ilk olarak 1 litre suyu kaynatılır. Su kaynamadan önce 20 gr
demirhindi meyvesi suya eklenir. İyice kaynadıktan sonra soğumaya bırakılır.
Çay soğuduktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa aç veya tok
karnına tüketilmesi önerilir.
DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ
MALZEMELER
- 200 gr. demirhindi
- 2 litre su
- 2 adet karanfil
- 1 adet çubuk tarçın
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı bal
- 2-3 dal adaçayı
- 1 tutam ıhlamur
- 1 baş zencefil
YAPILIŞI
- Demirhindilerin kabuklarını ayıklanır. Ayıklanan
demirhindiler tencereye alınır.
- Üzerine su konur ve 1 gece bekletilir.
- Demirhindilerin üzerine karanfil, çubuk tarçın, ıhlamur,
adaçayı, bal, zencefil ve toz şeker eklenerek kaynatılır.
- 1 saat sonrasında kısık ateşte kaynattılan şerbet ocaktan
alınır ve soğumaya bırakılır.
- Soğuyan şerbet süzülür ve buzdolabında soğutarak servis
yapılır.
Kaynak: NTV
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