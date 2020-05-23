Bilip bilmediklerimiz
Bilip bilmediklerimiz
CHARLES DİCKENS’IN TUHAFLIKLARI...
Charles Dickens, ünlü yapıtı Bir Noel Şarkısı’nı yazarken,
ağlıyor, bağırıyor, kızıyor ve kendi kendine konuşuyordu. 1843 Ekiminde
başladı, Kasım sonunda, Noel için bitirdi. Okumalarına başlamadan önce,
kahvaltıda iki çorba kaşığı romlu krema isterdi. Hemen ardından bir bardak
şampanya ve içine çiğ yumurta dökülen bir şeri içerdi. Okuma sırasında çayını
yudumlar, yatmadan hemen önce çorba içerdi.
ALİCE, SCRABBLE, EMOJİ VE CARROLL!
İngiliz yazar, matematikçi, Anglikan papazı Charles Lutwidge
Dodgson, bilinen adıyla Lewis Carroll, ünlü yapıtı “Alice Harikalar Diyarında”ki
“Alice” karakterinde aile dostu Henry Liddell’in kızı Alice’ten ilham aldı. 832
doğumlu Carroll, emojilerden çok önce mektuplarında kelimeler yerine resimler
kullanıyordu. Mantık ve matematik oyunları üzerine çalışan ve gerçek ismiyle
ondan fazla kitap yayımlayan Lewis Carroll, Scrabble oyununun ilk versiyonunu
da yaratmıştı.
HOLLYWOOD’UN FİŞÇİSİ, DEMİLLE!
“On Emir” (1956), “Hz. İsa”, “Kleopatra” gibi pek çok kült
filmin yönetmeni Cecil B. DeMille, fişlemelerin azılı destekçisiydi. Sendika karşıtı
bir vakıf bile kurmuştu; DeMille Foundation for Political Freedom. Sürekli
silah taşırdı. Oyuncularının fiziksel olarak yaralanmalarını hiç umursamazdı.
Müthiş bir Avrupa edebiyatı koleksiyonu vardı. Ayak fetişistiydi. Emprezaryo
Sid Gruman'a, sahibi olduğu Çin Tiyatrosu'nun önündeki Şöhretler Kaldırımı
fikrini veren de oydu. Bu arada ek bir bilgi; evlatlık kızı oyuncu Katherine
DeMille de Anthony Quinn’in ilk eşiydi.
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