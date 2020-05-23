Bilip bilmediklerimiz

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

CHARLES DİCKENS’IN TUHAFLIKLARI...

Charles Dickens, ünlü yapıtı Bir Noel Şarkısı’nı yazarken, ağlıyor, bağırıyor, kızıyor ve kendi kendine konuşuyordu. 1843 Ekiminde başladı, Kasım sonunda, Noel için bitirdi. Okumalarına başlamadan önce, kahvaltıda iki çorba kaşığı romlu krema isterdi. Hemen ardından bir bardak şampanya ve içine çiğ yumurta dökülen bir şeri içerdi. Okuma sırasında çayını yudumlar, yatmadan hemen önce çorba içerdi.

ALİCE, SCRABBLE, EMOJİ VE CARROLL!

İngiliz yazar, matematikçi, Anglikan papazı Charles Lutwidge Dodgson, bilinen adıyla Lewis Carroll, ünlü yapıtı “Alice Harikalar Diyarında”ki “Alice” karakterinde aile dostu Henry Liddell’in kızı Alice’ten ilham aldı. 832 doğumlu Carroll, emojilerden çok önce mektuplarında kelimeler yerine resimler kullanıyordu. Mantık ve matematik oyunları üzerine çalışan ve gerçek ismiyle ondan fazla kitap yayımlayan Lewis Carroll, Scrabble oyununun ilk versiyonunu da yaratmıştı.

HOLLYWOOD’UN FİŞÇİSİ, DEMİLLE!

“On Emir” (1956), “Hz. İsa”, “Kleopatra” gibi pek çok kült filmin yönetmeni Cecil B. DeMille, fişlemelerin azılı destekçisiydi. Sendika karşıtı bir vakıf bile kurmuştu; DeMille Foundation for Political Freedom. Sürekli silah taşırdı. Oyuncularının fiziksel olarak yaralanmalarını hiç umursamazdı. Müthiş bir Avrupa edebiyatı koleksiyonu vardı. Ayak fetişistiydi. Emprezaryo Sid Gruman'a, sahibi olduğu Çin Tiyatrosu'nun önündeki Şöhretler Kaldırımı fikrini veren de oydu. Bu arada ek bir bilgi; evlatlık kızı oyuncu Katherine DeMille de Anthony Quinn’in ilk eşiydi.



