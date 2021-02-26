Bill Gates, neden Android telefonları iPhone'a tercih ettiğini açıkladı

26 Şubat 2021 Cuma, 17:08

Teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, şimdilik sadece iOS platformunda kullanılabilen Clubhouse adlı uygulamayı sıklıkla kullanan iş insanlarından birisi oldu. Genellikle gündem ve kendi hayat tarzı ile ilgili konuşan Gates, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir sohbette dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gates, bahsi geçen Clubhouse sohbetinde neden iPhone yerine Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullandığını açıkladı. Gates’e göre Android telefonlarda ön yüklü olarak gelen Microsoft uygulamaları, Gates’in işini bir hayli kolaylaştırıyor ve ünlü milyarder bu yüzden iPhone kullanmaktan çekiniyor.

"ARA SIRA İPHONE'LARLA DA OYNUYORUM"

Bill Gates, söz konusu Clubhouse sohbetinde gazeteci Andrew Ross Sorkin’in sorularını yanıtladı. Gelen sorulardan biri, sadece iOS platformunda kullanılan Clubhouse’a katılan Gates’in Android dışında sürekli olarak bir iPhone kullanıp kullanmadığıydı.

Ünlü milyarder, dünyadaki her şeyi yakından takip edebilmek için bir iPhone’a sahip olduğunu ancak yanında sadece Android işletim sistemine sahip akıllı telefon taşıdığını dile getirdi.

Gates’in açıklamasında şu ifadeler de yer aldı; "Birçok Android işletim sistemine sahip akıllı telefon üreticisi, Microsoft yazılımına sahip uygulamaları ön yüklü bir şekilde sunuyorlar. Yazılımın işletim sistemi ile nasıl bağlantılı olduğu konusunda çok daha esnekler.”

Kaynak: webtekno.com