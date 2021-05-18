Bill Gates ile ilgili dikkat çeken iddia: İstifasına karar verildi

18 Mayıs 2021 Salı, 09:38

Microsoft Corp. yönetim kurulu üyeleri, Bill Gates'in 2020 yılında başlatılan soruşturmanın devam etmesi nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi gerektiğine karar verdi.

The Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, bir Microsoft mühendisinin kurul üyerlerine yazdığı bir mektupta, Gates'in yıllarca cinsel ilişki yaşadığını iddia etmişti. Söz konusu iddialarının ardından 2019'un sonlarında soruşturmanın yürütülmesi için bir hukuk firmasını tutulduğu belirtildi.

Kaynaklar, soruşturma sırasında bazı yönetim kurulu üyelerinin Gates'in kurduğu ve onlarca yıldır yönettiği yazılım şirketinde yönetici olarak oturmasının artık uygun olmadığına karar verdiğini söyledi. Konuyla ilgili konuşan başka bir kaynak, Gates'in, kurulun soruşturması tamamlanmadan ve kurulun konuyla ilgili resmi bir karar vermeden istifa ettiğini söyledi.

Bay Gates'in sözcüsü, "Yaklaşık 20 yıl önce dostane bir şekilde sona eren bir ilişki vardı. Yönetim kurulu üyeliğinden çıkma kararının hiçbir şekilde bu konuyla ilgili değildir" dedi. Sözcü ayrıca, Gates'i istifa kararının daha öncesine dayandığını ve hayırseverliğine daha fazla zaman ayırmak istediğini ifade etti.