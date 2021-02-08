Bill Gates Koronavirüsten sonra insanlığı bekleyen iki önemli tehdidi açıkladı
Amerikalı milyarder Bill Gates, YouTube kanalı Veritasium ile yaptığı röportajda, Covid-19 salgınının sona ermesinden sonra insanlığın karşı karşıya kalacağı iki önemli tehdidi açıkladı.
Microsoft'un kurucusu, milyarder iş insanı Bill Gates, kısa bir süre önce küresel salgınlara ilk yanıtı sağlamakla görevli uluslararası bir organizasyon oluşturmayı önermiş ve çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.
Gates, bu defa da Covid-19 salgınının sona ermesinden sonra insanlığın karşı karşıya kalacağı iki önemli tehdidi açıklayarak ilgileri üzerine çekti. Gates'e göre, gelecek yıllarda türümüz ve aynı dünyayı paylaştığımız canlılar en çok 'iklim değişikliği' ve 'biyoterörizm'den zarar görecek.
DAHA FAZLA KÜRESEL SALGIN
Gates'e göre, iklim değişikliği her yıl, koronavirüs küresel salgınında hayatını kaybedenlerden daha ağır bir bilanço ortaya çıkarma potansiyeli taşıyor.
Ancak Gates'e göre, kimsenin konuşmak istemediği başka bir tehdit daha var, oda 'biyoterorizm'. Gates, YouTube kanalı Veritasium'la söyleşisinde, "İnsanlara zarar vermek isteyen biri bir virüsü geliştirebilir ve onunla karşılaşma olasılığımız bugünkünden daha da fazla olabilir" dedi. Gates, sözlerine, "İnsanlar diğer türlerle etkileşime girdikçe, virüsler de ait oldukları türün engelini aştıkça daha fazla küresel salgın olacak" diyerek devam etti..
ON KAT DAHA YIKICI OLABİLİR
Gates, geçen ay yaptığı bir konuşmada, hükümetleri ve vatandaşları bir sonraki salgına hazır olunmadığı konusunda uyarmış; ortaya çıkabilecek potansiyel bir salgının, halihazırda dünya çapında 2,2 milyon insanın hayatına mal olan ve büyük bir ekonomik krizi tetikleyen küresel koronavirüs salgınından 'on kat daha yıkıcı' olabileceğini de sözlerine eklemişti.
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