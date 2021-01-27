Bill Gates Reuters’a konuştu: Mikroçip iddialarına yanıt verdi

27 Ocak 2021 Çarşamba, 14:07

Salgının başladığı günden bu yana salgının kaynağı ve salgınla mücadele eden isimlerin amaçlarıyla ilgili birçok teori yayıldı. Bunlar arasında Fauci ve Gates'in, salgını insanları kontrol etmeye çalışmak için yarattıkları, salgından maddi çıkar elde etmek istedikleri ve aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştirecekleri de yer aldı.

Bill Gates, Reuters’a yaptığı açıklamalarla bu iddialara yanıt verdi.

SALGININ YARATTIĞI KORKU ORTAMI...

Gates, kendisi ve Fauci ile ilgili sosyal medyada dolaşan ve sayısı milyonlara ulaşan "çılgın komplo teorilerinin" büyük olasılıkla salgının yarattığı korku ortamı ve sosyal medyanın hayatımızdaki rolünün artması nedeniyle yayıldığını düşündüğünü söyledi.

‘ŞAŞKINLIK DUYUYORUM’

Bu teorilerde benim ve Dr. Fauci'nin adının geçeceğini kimse tahmin edemezdi diyen Gates, “Bundan dolayı şaşkınlık duyuyorum ve yakın zamanda biteceğini umuyorum” ifadesini kullandı. Gates "İnsanlar buna gerçekten inanıyor mu? Bu konuda gerçekten araştırma yapmalı ve insanların davranışlarına nasıl etki ettiğini ve bunu azaltmak için neler yapabileceğimizi anlamalıyız" dedi.

Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığı pozisyonundan 2014 yılında ayrılan Gates, “Bill ve Melinda Gates Vakfı” üzerinden koronavirüs ile küresel anlamda mücadele edilebilmesi için en az 1.75 milyar dolarlık kaynak sağlamıştı.