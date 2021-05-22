Bill Gates’in boşandığı eşi Melinda French'e verdiği para 3 milyar doları geçti

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:10

Microsoft’un kurucu ortaklarından olan Bill Gates’in eşi Melinda French Gates’e 3 milyar dolar değerindeki hisseleri devrettiği belirlendi. Melinda Gates’in ayrıca 850 milyon dolar değerindeki Deere & Company hissesinin de sahibi olduğu belirtildi.

Wall Street Journal’ın aktardığı habere göre geçen hafta perşembe günü Bill Gates, eşine 2.25 milyon Deere & Company hissesi aktardı. Bu hamle ile birlikte Melinda Gates, şirketin yüzde 7’sine sahip olmuş oldu.

Bill Gates, boşanma sürecinde eşi Melinda Gates’e 2.9 milyon adet AutoNation hissesi, 14.1 milyon Canadian National Railway hissesi ve 293.5 milyon adet Grupo Televisa hissesi vermişti.

Gates’in şu zamana kadar verdiği hisselerin toplam değeri 3 milyar doları geçmiş durumda.

NE OLMUŞTU?

Çift 4 Mays’ta 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almış ve bu süreç büyük ilgi çekmişti. Çiftin servetinin 124 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 1975 yılında Microsoft’u arkadaşı Paul Allen ile kuran Bill Gates, 1987 yılında şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan Melinda French ile evlenmişti. Çift son dönemde hayır işlerine ağırlık verirken, Bill Gates’in iş yerinden bir çalışanla aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmiş ve Bill Gates’in insan ticareti yapan Jeffrey Eppstein ile yakın ilişki kurmasının Gates çiftinin arasını açtığı iddia edilmişti.