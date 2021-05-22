Bill Gates’in boşandığı eşi Melinda French'e verdiği para 3 milyar doları geçti
Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates'in boşanma sürecinde yeni bir detay ortaya çıktı. Daha önce eşine farklı miktarlarda hisse verdiği iddia edilen Gates'in toplamda 3 milyar dolar değerindeki hisseleri devrettiği belirlendi.
Microsoft’un kurucu ortaklarından olan Bill Gates’in eşi Melinda French Gates’e 3 milyar dolar değerindeki hisseleri devrettiği belirlendi. Melinda Gates’in ayrıca 850 milyon dolar değerindeki Deere & Company hissesinin de sahibi olduğu belirtildi.
Wall Street Journal’ın aktardığı habere göre geçen hafta perşembe günü Bill Gates, eşine 2.25 milyon Deere & Company hissesi aktardı. Bu hamle ile birlikte Melinda Gates, şirketin yüzde 7’sine sahip olmuş oldu.
Bill Gates, boşanma sürecinde eşi Melinda Gates’e 2.9 milyon adet AutoNation hissesi, 14.1 milyon Canadian National Railway hissesi ve 293.5 milyon adet Grupo Televisa hissesi vermişti.
Gates’in şu zamana kadar verdiği hisselerin toplam değeri 3 milyar doları geçmiş durumda.
NE OLMUŞTU?
Çift 4 Mays’ta 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almış ve bu süreç büyük ilgi çekmişti. Çiftin servetinin 124 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 1975 yılında Microsoft’u arkadaşı Paul Allen ile kuran Bill Gates, 1987 yılında şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan Melinda French ile evlenmişti. Çift son dönemde hayır işlerine ağırlık verirken, Bill Gates’in iş yerinden bir çalışanla aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmiş ve Bill Gates’in insan ticareti yapan Jeffrey Eppstein ile yakın ilişki kurmasının Gates çiftinin arasını açtığı iddia edilmişti.
İlgili Haberler
- Bill Gates ile ilgili dikkat çeken iddia: İstifasına karar verildi
- Bill Gates'ten boşanma itirafı: "Sevgisiz bir evlilikti"
- Bill Gates boşanma avukatı olarak milyarder arkadaşını tuttu
- Bill Gates eşi Melinda’ya 1.8 milyar dolarlık hisse aktardı
- Bill Gates ile Melinda Gates ayrılığındaki detay ortaya çıktı
- Teyit.org inceledi: Bill Gates'in Trakya'da geniş topraklar aldığı iddiası
- Bill Gates ve eşi Melinda Gates ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu
Video Haberler
- AKP'li belediyeden AKP'lilere: 45 milyon dolar nerede?
- Gasp dehşeti kamerada
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
En Çok Okunan Haberler
- AA muhabirinin Soylu sorusuna Peker'den ilk tepki
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- Youtube'dan Sedat Peker'in kanalıyla ilgili karar!
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- AKP'li Tayyar'dan, 'Musab Turan' paylaşımı
- Altun'un yardımcısının İngilizcesi alay konusu oldu
- AA'dan kovulan Musab Turan'dan açıklama