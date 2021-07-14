Bill Gates'ten 'evlilik' itirafı: Benim yüzümden battı
Dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, katıldığı bir panelde Melinda Gates ile evliliğinin bitmesinin kendi suçu olduğunu gözleri dolarak söyledi.
Microsoft’un kurucusu, ABD’li milyarder Bill Gates ile 27 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Melinda Gates, 3 Mayıs’ta ayrıldıklarını açıklamıştı.
Boşanma sürecindeki eski çiftten Bill Gates (65) geçen hafta ABD’nin Idaho eyaletindeki Sun Valley’de Allen&Co tarafından düzenlenen milyarderler için yaz kampına katıldı.
NTV'de yer alan habere göre basına kapalı gerçekleşen panelin soru - cevap bölümünde, Bill Gates’in boşanma sürecine değindiği ve Melinda Gates (56) ile ayrılmalarının nedeninin kendi suçu olduğunu söyledi.
Panelde yer alan bir katılımcı, “Bill Gates evliliğiyle ilgili her şeyi batırdığını itiraf etti. Boşanma olayında temel hatanın da kendisinden kaynaklandığını itiraf etti” dedi.
Bu açıklaması sırasında Bill Gates’in gözlerinin dolduğunu belirten katılımcı, “Ancak Gates boşanmasının nedeni olarak evlilik dışı herhangi bir ilişkiyi ima etmedi” diye konuştu.
Bunun yanı sıra, Gates çiftinin boşanmasında en çok 130 milyar dolarlık serveti nasıl paylaşacakları merak ediliyor. Ayrılığın açıklanmasıyla Bill Gates’in evlilik dışı ilişkileri de gündeme gelmişti.
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