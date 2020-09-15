Bill Gates'ten koronavirüs aşısı açıklaması

15 Eylül 2020 Salı, 10:55

Dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını elinde bulunduran, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs (Covid-19) aşısı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

BBC World'e konuşan Gates, dünyanın dört bir yanında süren aşı geliştirme çalışmalarının destek gördüğünü ancak bunun yeterli olmayacağını açıkladı.

Aşının hazır olduğunda ihtiyaç duyan herkese ulaşmasının önüne engeller olduğunu belirten Gates aralarında ABD'nin de olduğu zengin ülkelerin bu alanda daha fazla destek sağlaması gerektiğinin altını çizdi.