Bill - Melinda Gates'in 27 yıllık evliliği resmen sona erdi

03 Ağustos 2021 Salı, 17:48

Bill Gates ve eşi Melinda Gates evliliklerine resmi olarak son verdi.

Dünyanın gündemine oturan boşanma davasının sonucunda çift 130 milyarlık servetlerini eşit olarak paylaşma konusunda anlaşmaya vardı. Boşanma sonrası, Melinda Gates’in soyadını kullanmaya devam edeceği ve çiftin birlikte kurmuş oldukları vakfında çalışmalarını yürüteceği gelen bilgiler arasında.

Bill Gates’in boşanma sürecinde eşi Melinda Gates’i aldattığı iddia edilmişti.

Gates’in evliliği sırasında başka kadınlarla buluştuğunu gizli tutmak için araç değişikliği yaptığı ve Melinda Gates’in ise dedektif ile eşini takip ettirdiği öne sürülmüştü.