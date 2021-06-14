Eski Trabzonsporlu futbolcu Pereira, Hekimoğlu Trabzon forması giydi
Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira, Hekimoğlu Trabzon takımının formasını giydi.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira, Misli.com 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzon formasını giydi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor'da forma giyen ve sezonu Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon'da şampiyon olarak tamamlayan Joao Pereira'nın, tatil için geldiği Trabzon'da yönetim kurulu üyesi Kadir Kantekin'i ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Dostça ve samimi bir ortamda geçen ziyaret sonrası yönetim kurulu üyemiz Kadir Kantekin, Joao Pereira'ya üzerinde ismi yazılı Hekimoğlu Trabzon forması hediye etti. Formamızı giyen Pereira, yeni sezonda takımımıza başarılar diledi." ifadelerine yer verildi.
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