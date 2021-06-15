Megasaray Tenis Akademi, milli takıma altı sporcu verdi

15 Haziran 2021 Salı, 17:19

Türkiye Tenis Federasyonu’nun düzenlediği ve yüzlerce yetenekli sporcunun katıldığı seçme müsabakalarında, Megasaray Tenis Akademi'nin başarılı altı tenisçisi, büyük bir başarı göstererek kendi yaş kategorilerinde milli takıma katılmayı başardılar.

Milli takıma giren Haydar Cem Gökpınar, İrem Kurt, Duru Söke, Doruk Türknas, Ayşegül Mert ve Özlem Uslu, Avrupa Ülkeler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin; Megasaray Tenis Akademi’nin (MTA) dünyada artık bir marka olmaya başladığını belirterek, Türk tenisinin yaygınlaşması, yetenekli oyuncuların keşfedilmesi ve geliştirilmesi için uygun koşulları sağladıklarını söyledi.