Bin 570 farklı numaradan taciz edilmişti, yayın yasağı geldi

Doktor H.D’nin Kilis’te görevli olduğu dönemde 1 yılda bin 570 farklı numaradan aranarak taciz edilmesine ilişkin davanın dördüncü duruşmasında mahkeme heyeti duruşmanın içeriliğinin yayınlanmasına “yayın yasağı” getirdi.

İHA
13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:45
Bin 570 farklı numaradan taciz edilmişti, yayın yasağı geldi
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Kilis 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor H.D ile sanık Cebrail C. K. katılmadı. H.D’nin avukatı İslim Arğıllı Suvat hazır bulundu.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Doktor H.D’nin avukatı İslim Arğıllı Suvat, mahkemeden davayla ilgili olarak yayın yasağı getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmanın içeriliğinin yayınlanmasına "yayın yasağı" getirdi.

Duruşma 11 Ocak 2022 tarihine ertelendi.


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