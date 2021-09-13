Bin 570 farklı numaradan taciz edilmişti, yayın yasağı geldi

13 Eylül 2021 Pazartesi, 17:45

Kilis 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 7 yıldır tacize uğradığını ileri süren Doktor H.D ile sanık Cebrail C. K. katılmadı. H.D’nin avukatı İslim Arğıllı Suvat hazır bulundu.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ



Doktor H.D’nin avukatı İslim Arğıllı Suvat, mahkemeden davayla ilgili olarak yayın yasağı getirilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmanın içeriliğinin yayınlanmasına "yayın yasağı" getirdi.

Duruşma 11 Ocak 2022 tarihine ertelendi.