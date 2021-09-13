Sedanur'un ölümüne ilişkin mahkemeden yeni karar
İstanbul Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel odasındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Serdar Yazıcı'nın (32) adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına savcılık, itiraz etti.
Maltepe'de geçen Perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Serdar Yazıcı, savcılık ifadesinin ardından Cuma günü "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldu. Hakimlik şüpheli Yazıcı'yı yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bıraktı.
Soruşturmayı yürüten Savcı, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.
'SİLAH VE PARA ÇANTASINA KOYDUM'
Şüpheli Serdar Yazıcı, uyuyakaldıklarını, sabah kapının çalmasıyla uyandığını, Sedanur’un morardığını gördüğünü, o esnada heyecanla odada bulunan tüm uyuşturucu maddeleri, silah ve paranın olduğu çantanın içine koyduğunu ileri sürdü. Daha sonra otel görevlilerine ambulans çağırmaları için haber verdiğini söyleyen şüpheli Serdar Yazıcı, üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirtti.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak ortaya çıktı
- Fenerbahçe-Sivas maçına damgasını vuran hakem itirafı!
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Katliam gibi kaza: Otomobil ile servis çarpıştı
- CHP ilçe yönetimi istifa etti
- Tuncay Özkan'dan Erdoğan'a: AKP yine çark etti
- Fethullah Gülen’in omzuna takılan rütbe
- Balayından dönen çifti ölüm ayırdı
- 'Baykal' iddialarına CHP'li isimden yanıt
- Kendi kazdığı mezara düşerek öldü