Sedanur'un ölümüne ilişkin mahkemeden yeni karar

13 Eylül 2021 Pazartesi, 14:59

Maltepe'de geçen Perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında hayatını kaybeden Sedanur Şen'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan Serdar Yazıcı, savcılık ifadesinin ardından Cuma günü "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk oldu. Hakimlik şüpheli Yazıcı'yı yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bıraktı.

Soruşturmayı yürüten Savcı, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği karara itiraz ederek şüpheli Yazıcı'nın tutuklanmasını talep etti.

'SİLAH VE PARA ÇANTASINA KOYDUM'

Şüpheli Serdar Yazıcı, uyuyakaldıklarını, sabah kapının çalmasıyla uyandığını, Sedanur’un morardığını gördüğünü, o esnada heyecanla odada bulunan tüm uyuşturucu maddeleri, silah ve paranın olduğu çantanın içine koyduğunu ileri sürdü. Daha sonra otel görevlilerine ambulans çağırmaları için haber verdiğini söyleyen şüpheli Serdar Yazıcı, üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirtti.