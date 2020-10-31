Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından toplantılara başkanlık etmesi dikkat çeken Binali Yıldırım'dan, bakanların 'Başbakan' diye bahsetmesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2020 Cumartesi, 13:23
Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
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İzmir'deki yıkıcı depremin ardından bölgede bulunan ve hangi yetkiyle bakanlara başkanlık ettiği merak edilen Binali Yıldırım'ın yetkisi belli oldu.

Bakanların, Binali Yıldırım'dan söz ederken "Başbakan" diye bahsetmesi dikkat çekti. 


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