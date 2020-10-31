Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!

31 Ekim 2020 Cumartesi, 13:23

İzmir'deki yıkıcı depremin ardından bölgede bulunan ve hangi yetkiyle bakanlara başkanlık ettiği merak edilen Binali Yıldırım'ın yetkisi belli oldu.

Bakanların, Binali Yıldırım'dan söz ederken "Başbakan" diye bahsetmesi dikkat çekti.