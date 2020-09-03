Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı
Eski Başbakan, AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından eşi Semiha Yıldırım ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı. Yıldırım " Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır." açıklamasında bulundu.
"COVİD-19 TESTİMİZİN SONUCU POZİTİF"
Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.
Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."
1- Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.— Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020
2- Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz.— Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020
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