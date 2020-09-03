Binali Yıldırım ve eşi koronavirüse yakalandı

03 Eylül 2020 Perşembe, 14:03

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı. Yıldırım " Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır." açıklamasında bulundu.

"COVİD-19 TESTİMİZİN SONUCU POZİTİF"

Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."





1- Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. — Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020