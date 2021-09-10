Binance'ta büyük değişiklik
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ta başkanlık koltuğuna Brian Shroder atandı.
Kripto para borsası Binance'ta beklenen atama gerçekleşti. Şirketten 3 ay önce istifa eden eski başkan Brian Brooks'un yerine Ant Group'ta yöneticilik yapan ve Uber Technologies'in Asya operasyonlarından sorumlu CEO'su olan Brian Shroder atandı.
Shroder'in Binance'a yeni başkanı olarak seçilmesi şirkette istikrarın sağlanmasına yönelik bir adım olacağı belirtildi.
Binance tarafından yapılan açıklamada, Shroder'in stratejik planlama ve uygulama, fon temini, satış ve kurumsal kalkınmadan sorumlu olacağı, şirketin hukuk, insan kaynakları, ürün ve teknoloji departmanlarına liderlik edeceği aktarıldı.
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