İngiltere merkezli banka Barclays’ten Binance kararı

06 Temmuz 2021 Salı, 14:39

Barclays, Finansal Yürütme Otoritesi’nin geçtiğimiz ay aldığı kararın ardından İngiltere’deki müşterilerinin kripto para borsası Binance'e para transferi gerçekleştirmesini durdurdu. Londra merkezli, Binance kripto para borsasına kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapmayı durdurma kararı aldı.

NTV'nin Financial Times’tan aktardığına göre, Barclays konuyu müşterilerine mesaj göndererek duyurdu. Banka, ikinci bir açıklamaya kadar müşterilerinden kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapmamalarını istedi.

Barclays müşterileri, Binance'dan paralarını çekme işlemini ise yapabiliyor.