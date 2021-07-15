Kripto para borsası Binance’a bir kötü haber daha

İtalya Binance kripto para borsasının yasaklandığı ülkeler arasına girdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 14:51
Kripto para borsası Binance’a bir kötü haber daha
Abone Ol google-news

İtalya’da piyasa regülatörleri, internet sitesinde İtalyanca hizmet veren Binance Group adlı şirketin ülkede yatırım hizmetleri ve diğer faaliyetlerde bulunamayacağını duyurdu.

İngiltere de haziran ayında, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak kabul edilen Binance’ın faaliyetlerini yasaklamıştı.

Daha önce Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin söz konusu platforma kısıtlama ya da yasak getiren ülkeler olmuştu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler