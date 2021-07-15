Kripto para borsası Binance’a bir kötü haber daha

15 Temmuz 2021 Perşembe, 14:51

İtalya’da piyasa regülatörleri, internet sitesinde İtalyanca hizmet veren Binance Group adlı şirketin ülkede yatırım hizmetleri ve diğer faaliyetlerde bulunamayacağını duyurdu.

İngiltere de haziran ayında, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak kabul edilen Binance’ın faaliyetlerini yasaklamıştı.

Daha önce Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin söz konusu platforma kısıtlama ya da yasak getiren ülkeler olmuştu.