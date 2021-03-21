Bingazi'de 8 çocuğun yaralandığı füze saldırısıyla ilgili inceleme talep edildi
Libya'nın Bingazi kentindeki sivil yerleşim bölgesine cuma günü yapılan ve 8 çocuğun yaralanmasına neden olan füze saldırısına ilişkin inceleme başlatılması istendi.
Ulusal İnsan Hakları Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Bingazi kentinin Zemzem Mahallesi'ni hedef alan saldırı şiddetle kınandı.
Bingazi Emniyet Müdürü ve avukatlık bürosundan ivedilikle saldırıya ilişkin kapsamlı inceleme başlatılması talep edilen açıklamada, suçluların adalete teslim edilmesi istendi.
Açıklamada, çocukların hedef olmadığı ve tüm zamanlarda korunmaları gerektiği vurgulandı.
Bingazi'deki el-Cela Devlet Hastanesinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Zemzem Mahallesi'ne füze düşmesi sonucu yaşları 7 ile 16 arasında değişen 8 çocuğun yaralandığı, çocuklardan bazılarının tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirilmişti.
İnsan hakları savunucularına göre, ülkenin doğusundaki Bingazi sık sık Hafter'e bağlı silahlı milislerin güvenlik ihlallerine sahne oluyor.
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