Bingöl Karlıova'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2020 Çarşamba, 22:40
Bingöl Karlıova'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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