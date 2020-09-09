Bingöl Karlıova'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.32'de Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
Video Haberler
- Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü
- İskelenin halatı koptu, işçiler son anda ölümden döndü
- Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen genç tepki topladı
- Uyarıları dinlemediler! Tepki çeken görüntüler
- CHP'li Engin Özkoç'tan Erol Mütercimler'e çok sert tepki
- CHP'li isim açtı ağzını yumdu gözünü: Şov peşindeler!
- Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı
- Gürgen Öz: Tutuyor bırakmıyor, ekonomi iyi!
- Gelibolu'da ormanlık alanda yangın
- Öğretim görevlisi kütüphanenin girişinde ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı