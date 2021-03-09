Bingöl'de 4.0 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de saat 11.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DHA
09 Mart 2021 Salı, 11:37
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