Bingöl'de göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu

14 Haziran 2020 Pazar, 20:56

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Kaynarpınar köyündeki karakolda iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucusu göçük altında kalmıştı. İki korucu enkazdan çıkarılırken 1 korucu şehit oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği, Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz.