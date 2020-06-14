Bingöl'de göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2020 Pazar, 20:56
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Kaynarpınar köyündeki karakolda iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucusu göçük altında kalmıştı. İki korucu enkazdan çıkarılırken 1 korucu şehit oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği, Karlıova / Kaynarpınar Köyünde göçük altında kalan güvenlik korucumuz maalesef kurtarılamamıştır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Aziz milletimize başsağlığı dileriz.


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