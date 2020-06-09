"Binlerce ağaç dikiyoruz" tabelasının arkasındaki ağaçlar konut projesi için söküldü!

09 Haziran 2020 Salı, 09:24

İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında yapılacak bağlantı yolu nedeniyle Ümraniye'de bulunan 80 müstakil ev geçtiğimiz yılın sonunda yıkıldı. Evlerin tam karşısında yer alan ve içerisinde Sağlık Ocağı'nın da bulunduğu yeşil alan ise “kentsel dönüşüm alanı” ilan edildi.

İçerisinde çok sayıda çam ağacının bulunduğu Finanskent Mahallesi'ndeki alanda, yol nedeniyle yıkılan evlerde oturanlara kira yardımı yapılırken, ağaçlık alana inşa edilecek 10'ar katlı 3 bloklu siteden daire verileceği öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre, Emlak Konut GYO ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan “Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Protokol” çerçevesinde ihale düzenlendi.

Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 91 milyon 240 bin TL + KDV bedeli ile Dağ Mimarlık ve Mühendislik kazandı. 5 Mayıs'ta sözleşme imzalayan firma çalışmalara başladı ve arazide bulunan çok sayıda ağaç yok edildi.

Önünde Ümraniye Belediyesi'ne ait “Millet bahçemizi tamamladık, şimdi sokaklarımıza binlerce ağaç dikiyoruz” tabelasının da yer aldığı arazideki ağaç kıyımına bölgede yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.

Ağaçlık alanın yok edilmesine anlam veremediklerini belirten bölge sakinleri, “Umarız bu yanlıştan kısa sürede dönülür ve kalan az sayıda ağaç kurtulur” dedi.