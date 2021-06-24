Binlerce metrekarelik taşınmazlar satışa çıkarıldı, denize sıfır plajlar özelleştirilecek

24 Haziran 2021 Perşembe, 09:38

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 4046 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında Adana'nın Karataş İlçesi'ne bağlı İskele Mahallesi'nde bulunan 5517 parseldeki 158.22 metrekarelik alan ve 5518 parseldeki 39 bin 622 metrekarelik alanı üzerindeki yapılar ile birlikte 4 milyon lira geçici teminat bedeliyle satışa çıkardı.

5518 parsel numaralı taşınmazın önünde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 14 bin 737 metrekarelik plajın da 49 yıl süreyle 'Kullanma İzninin Devri'ne karar verildi. Söz konusu satış için son teklif verme tarihi de 30 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

"KARAR GERİ ÇEKİLSİN"

Satış ve özelleştirme kararını sert sözlerle eleştiren CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, satış ve özelleştirmelere sert sözlerle tepki gösterdi.

Barut, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında doğamız, tarım alanlarımız, su kaynaklarımız, ormanlarımız ve dağlarımız adeta talan ediliyor. Bu talana yatırım adı altında kimi zaman 'maden', kimi zaman da 'enerji santralleri' bahane gösterilerek devam ediliyor. Yaşamı ve çevreyi savunan insanlarımıza sert müdahaleler yapılırken, hakkını savunan herkes baskı ve davalarla sindirilmeye çalışılıyor. Bunca zamandır memleketimizin neyi var neyi yoksa satıp savdılar. Şeker fabrikalarından TEKEL'e kadar onlarca varlığımız özelleştirildi. Bunlar, taş üstüne taş koymadıkları gibi mirasyediler gibi varlıklarımızı yok etti. Ormanlarımızı, sularımızı ve tarım alanlarımızı ranta açanlar, talana doymuyorlar. Şimdi de Adana'nın Karataş ilçesinde 40 bin metrekare araziyi de satışa çıkardılar. 15 bin metrekaresi denize sıfır ve plajı olan taşınmaz 49 yıllığına özelleştirilecek. Talanınıza boyun eğmeyeyeceğiz. Derhal bu satış ve özelleştirme kararı geri alınsın. Bizler ülkemize de, kentimize de sahip çıkmaya devam edeceğiz."