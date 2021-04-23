BioNTech aşısı için flaş adım: Süre uzayacak mı?
İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi, Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatmayı düşünüyor.
İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi (NIAC), hükümete, Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısı kullanım onayı vermek için bugün toplantı yapacak. NIAC’ın gündeminde ayrıca, Pfizer BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatarak daha fazla kişiye ilk doz aşıyı uygulama planı yer alıyor.
Yerel basında çıkan habere göre, hükümete yakın bir kaynak İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi'nin Johnson & Johnson Janssen koronavirüs aşısına onay tavsiyesi vermek için toplantı yapacağı ve yüksek ihtimalle aşıya kullanım onayı vereceği belirtildi.
İKİ DOZ ARASINDAKİ SÜREYİ 6 HAFTAYA UZATMA OLASILIĞI
İrlanda Ulusal Bağışıklık Kazandırma Danışma Komitesi toplantıda, Pfizer/BioNTech aşısının iki dozu arasındaki süreyi 6 haftaya uzatma olasılığını görüşecek.
İrlanda hükümeti, Pfizer aşısının iki dozu arasındaki süreyi uzatarak daha fazla kişiye ilk dozu uygulamayı planlıyor. NIAC toplantı sonucunda İrlanda hükümetine tavsiyelerini iletecek.
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