BioNTech’ten Almanya ekonomisine tarihi katkı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 11:46

Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech’in Almanya ekonomisine büyük katkı vereceği açıklandı.

NTV'nin aktardığına göre, geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisinin yüzde 4,7 küçüldüğü, ancak 2021 yılında yüzde 4 büyüme öngörüldüğünü belirtilirken Alman Makroekonomik Politika Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sebastian Dullien, BioNTech’in bu büyümenin 0,5’ini tek başına sağlayabileceğini aktardı.

Dullien, verdiği demeçte, Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki büyümenin sekizde birini BioNTech’in sağlayabileceğini belirtirken, "Tek bir şirketin Alman GSYİH üzerinde bu kadar etkili olduğu başka bir örnek düşünemiyorum" dedi.

HÜKÜMET YETKİLİSİ DOĞRULADI

Bir hükümet yetkilisi de, BioNTech'in genel ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin bu yıl 0,5 puana ulaşacağını varsaymanın kesinlikle makul olduğunu söyledi.

Yapılan hesaplama, BioNTech'in Pazartesi günü açıkladığı 15,9 milyar avro (18,63 milyar dolar) gelir elde etmeyi beklediğini gösteren en son kazanç tablosuna dayanıyor.

"BIONTECH ÇOK NADİR BİR ÖRNEK"

Prof. Dr. Sebastian Dullien, bir makro ekonomist olarak normalde bireysel şirketlere bakmadığını söylerken, "Ancak bazen, bireysel şirketlerin makroekonomik alaka düzeyine sahip olduğu nadir durumlar vardır. BioNTech çok nadir bir örnek" dedi.

Dullien, "BioNTech yurtdışından nispeten az sayıda ön ürün tedarik ettiğinden, bu neredeyse tamamen yerli katma değerdir" derken, "Yani bunun ekonomik büyüme üzerinde doğrudan bir etkisi var" diye konuştu.

"TEK KELİMEYLE OLAĞANÜSTÜ"

ING Bank ekonomisti Carsten Brzeski de Dullien'in hesaplamasının makul olduğunu söylerken, BioNTech'in başarı öyküsünün tek kelimeyle olağanüstü olduğunu ekledi.

Brzeski, "Sadece bir yılda sıfırdan yüze çıkabilen çok fazla şirket yok" dedi.