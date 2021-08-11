BioNTech’ten Almanya ekonomisine tarihi katkı
Dünyada ilk onaylanan koronavirüs aşısını geliştiren BioNTEch’in, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya ekonomisinin büyümesini yüzde 0,5 artırabileceği açıklandı.
Dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech’in Almanya ekonomisine büyük katkı vereceği açıklandı.
NTV'nin aktardığına göre, geçtiğimiz yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ülke ekonomisinin yüzde 4,7 küçüldüğü, ancak 2021 yılında yüzde 4 büyüme öngörüldüğünü belirtilirken Alman Makroekonomik Politika Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sebastian Dullien, BioNTech’in bu büyümenin 0,5’ini tek başına sağlayabileceğini aktardı.
Dullien, verdiği demeçte, Avrupa’nın en büyük ekonomisindeki büyümenin sekizde birini BioNTech’in sağlayabileceğini belirtirken, "Tek bir şirketin Alman GSYİH üzerinde bu kadar etkili olduğu başka bir örnek düşünemiyorum" dedi.
HÜKÜMET YETKİLİSİ DOĞRULADI
Bir hükümet yetkilisi de, BioNTech'in genel ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin bu yıl 0,5 puana ulaşacağını varsaymanın kesinlikle makul olduğunu söyledi.
Yapılan hesaplama, BioNTech'in Pazartesi günü açıkladığı 15,9 milyar avro (18,63 milyar dolar) gelir elde etmeyi beklediğini gösteren en son kazanç tablosuna dayanıyor.
"BIONTECH ÇOK NADİR BİR ÖRNEK"
Prof. Dr. Sebastian Dullien, bir makro ekonomist olarak normalde bireysel şirketlere bakmadığını söylerken, "Ancak bazen, bireysel şirketlerin makroekonomik alaka düzeyine sahip olduğu nadir durumlar vardır. BioNTech çok nadir bir örnek" dedi.
Dullien, "BioNTech yurtdışından nispeten az sayıda ön ürün tedarik ettiğinden, bu neredeyse tamamen yerli katma değerdir" derken, "Yani bunun ekonomik büyüme üzerinde doğrudan bir etkisi var" diye konuştu.
"TEK KELİMEYLE OLAĞANÜSTÜ"
ING Bank ekonomisti Carsten Brzeski de Dullien'in hesaplamasının makul olduğunu söylerken, BioNTech'in başarı öyküsünün tek kelimeyle olağanüstü olduğunu ekledi.
Brzeski, "Sadece bir yılda sıfırdan yüze çıkabilen çok fazla şirket yok" dedi.
Video Haberler
- Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sürüklendi
- Yüzüne aldığı darbeyle kanlar içinde yere yığıldı
- Metroda sokak müzisyeni ile yurttaş arasında gerginlik
- Köpeği sopayla öldüresiye dövdü
- İstanbul'da patlama!
- Sarıyer'de su alan teknedeki 8 kişi kurtarıldı
- Bodrum'da yangın çıktı! Ekipler harekete geçti
- Düğün konvoyunun önünü trenle kestiler
- Futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
- LPG’li otomobil bomba gibi patladı: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Provokasyon! Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı
- Burhan Kuzu'ya seks kaseti ile şantaj
- İstanbul'da patlama!
- Sarıgül'ün eski eşi Fatoş Altınbaş yalanladı
- Kaybolan Rus öğrenciden acı haber
- Bahçeli istemişti, Erdoğan duyurdu: İşte baraj puanları
- Nikah töreninde 'Cumhurbaşkanımızın sünneti'!
- Yılmaz Özdil'den canlı yayında sert sözler
- Yükselecek mi düşecek mi? Kapalıçarşı esnafı açıkladı
- CHP'den yeni 'Mehmet Şimşek' açıklaması