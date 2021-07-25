BioNTech’ten yeni merkez adımı: Hücre tedavisine odaklanacak

Pfizer ile koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech şirketi yeni bir adım attı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2021 Pazar, 10:20
BioNTech’ten yeni merkez adımı: Hücre tedavisine odaklanacak
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Almanya merkezli BioNTech, hücre tedavisini geliştirmek için Gaithersburg'daki olan Kite Pharma'nın üretim tesisini satın aldı.

BioNTech’in amacının kanser tedavilerinin klinik denemelerini güçlendirmek olduğu açıklandı. BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Uğur Şahin açıklamada bulundu.

Şahin yaptığı basın açıklamasında, ‘Kite tesisinin satın alınmasının şirketin ABD'deki hücre tedavilerinin "klinik gelişimini hızlandırmasına" katkı sağlayacağını’ belirtti.

Satışın bu ayın sonunda tamamlanması bekleniyor.


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