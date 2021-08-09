Bir annenin 'beyaz spor ayakkabıları temizleme yöntemi' sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medya platformu TikTok'ta, bir annenin 'beyaz spor ayakkabıları temizleme yöntemi' videosu, 80 binden fazla izlendi. 'Dee' takma adıyla tanınan kullanıcıya göre, tek ihtiyacınız olan sodyum bikarbonat, yıkama öncesi leke çıkarıcı ve çamaşır makinesi.
Bir anne, beyaz spor ayakkabılardaki lekeleri sadece üç
adımda çıkarmak için kullandığı zekice tüyoları paylaştı.
Independent Türkçe’de yer alan habere göre, TikTok'ta
paylaşılan kısa videoda Dee takma adıyla tanınan kullanıcı themodepursuit,
izleyicilere evdeki eşyaları kullanarak kirli ayakkabılarını nasıl temizleyebileceklerini
gösterdi.
Dee, bir çift lekeli spor ayakkabı alıyor ve yıkama öncesi
leke çıkarıcı spreyi sıkıp bunu yedirerek işe başlıyor.
Daha sonra ayakkabıların üzerine sodyum bikarbonat
serpiştirerek, izleyenlere bir sünger yardımıyla bunu iyice ovalamalarını
söylüyor.
Dee, ayakkabıları çamaşır makinesine koymadan önce
"Yaklaşık bir saat kurumaya bırakın" diyor.
Bu aşamadaki önemli bir adım, ayakkabıları çamaşır
makinesine koymadan önce bir havluya sarmak. Havlu, makinenin dönüşü sırasında
ayakkabıların hasar görmesini önlemeyi sağlıyor.
VİDEO 80 BİNDEN FAZLA İZLENDİ
Dee, izleyicilere kendi tercih ettikleri normal deterjanı
kullanıp ayakkabıları normal programda yıkamalarını tavsiye etti.
Video 80 binden fazla kez izlendi ve birçok kullanıcı
Dee'nin yöntemiyle ayakkabıların makineden bu kadar beyaz çıkmasına şoke
olduklarını ifade etti.
Spor ayakkabıların çamaşır makinesine atılıp atılmaması
gerektiği meselesi ayakkabı sahiplerinin aklını yıllardır kurcalıyor.
Dee gibi bazı kişiler başarılı sonuçlar aldığını
bildirirken, diğerlerinin ayakkabılarıysa zarar gördü.
SPOR AYAKKABILAR NASIL TEMİZLENİR?
Which? adlı internet sitesinin işaret ettiği üzere, spor
ayakkabılarınızın içindeki etiketi kontrol etmek akıllıca olabilir.
Giysilerdeki etiketlere benzer şekilde bunlar da size ayakkabılarınızın çamaşır
makinesine atılıp atılamayacağını söyler.
Etikette bu bilgi yoksa, satıcıdan veya markadan bakım
talimatlarını internet aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.
Spor ayakkabılarınızı yıkamayı tercih ederseniz, öncelikle
tabanları ve bağcıkları çıkarmanız tavsiye ediliyor. Bunun sebebi, genelde
tabanların ıslandığında tamamen kuruması uzun zaman alabilen sentetik köpükten
yapılması.
Bağcıkları çıkararak da ayakkabınızın her yerinin eşit
şekilde temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, yıkama esnasında spor
ayakkabılarınızın renginin atması durumunda beyaz bağcıkların renginin değişmesi
de böylece engellenir.
Yıkamadan sonra ayakkabıları kurutmaya gelince; ısı her
plastik ve kauçuk parçaya zarar verebileceği için kalorifer peteklerinden ve
çamaşır kurutma makinelerinden gelen ısıdan kaçınmak gerekiyor.
Bunun yerine ayakkabıları açık havada, eğer hava durumu da izin veriyorsa tercihen evin dışında kurutmayı tercih edin.
Video Haberler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
- Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
- Caddebostan Sahili'nde tedirgin eden görüntüler
- Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı
En Çok Okunan Haberler
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Busenaz eleştirilere yanıt verdi, Bürsin o tweeti sildi
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
- Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- AKP'li Yazıcı'nın oğluna ait şirkete şikayet yağıyor!
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Oğraş cinayetinde yeni gelişme