Bir annenin 'beyaz spor ayakkabıları temizleme yöntemi' sosyal medyada gündem oldu

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:49

Bir anne, beyaz spor ayakkabılardaki lekeleri sadece üç adımda çıkarmak için kullandığı zekice tüyoları paylaştı.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, TikTok'ta paylaşılan kısa videoda Dee takma adıyla tanınan kullanıcı themodepursuit, izleyicilere evdeki eşyaları kullanarak kirli ayakkabılarını nasıl temizleyebileceklerini gösterdi.

Dee, bir çift lekeli spor ayakkabı alıyor ve yıkama öncesi leke çıkarıcı spreyi sıkıp bunu yedirerek işe başlıyor.

Daha sonra ayakkabıların üzerine sodyum bikarbonat serpiştirerek, izleyenlere bir sünger yardımıyla bunu iyice ovalamalarını söylüyor.

Dee, ayakkabıları çamaşır makinesine koymadan önce "Yaklaşık bir saat kurumaya bırakın" diyor.

Bu aşamadaki önemli bir adım, ayakkabıları çamaşır makinesine koymadan önce bir havluya sarmak. Havlu, makinenin dönüşü sırasında ayakkabıların hasar görmesini önlemeyi sağlıyor.

VİDEO 80 BİNDEN FAZLA İZLENDİ

Dee, izleyicilere kendi tercih ettikleri normal deterjanı kullanıp ayakkabıları normal programda yıkamalarını tavsiye etti.

Video 80 binden fazla kez izlendi ve birçok kullanıcı Dee'nin yöntemiyle ayakkabıların makineden bu kadar beyaz çıkmasına şoke olduklarını ifade etti.

Spor ayakkabıların çamaşır makinesine atılıp atılmaması gerektiği meselesi ayakkabı sahiplerinin aklını yıllardır kurcalıyor.

Dee gibi bazı kişiler başarılı sonuçlar aldığını bildirirken, diğerlerinin ayakkabılarıysa zarar gördü.

SPOR AYAKKABILAR NASIL TEMİZLENİR?

Which? adlı internet sitesinin işaret ettiği üzere, spor ayakkabılarınızın içindeki etiketi kontrol etmek akıllıca olabilir. Giysilerdeki etiketlere benzer şekilde bunlar da size ayakkabılarınızın çamaşır makinesine atılıp atılamayacağını söyler.

Etikette bu bilgi yoksa, satıcıdan veya markadan bakım talimatlarını internet aracılığıyla kontrol edebilirsiniz.

Spor ayakkabılarınızı yıkamayı tercih ederseniz, öncelikle tabanları ve bağcıkları çıkarmanız tavsiye ediliyor. Bunun sebebi, genelde tabanların ıslandığında tamamen kuruması uzun zaman alabilen sentetik köpükten yapılması.

Bağcıkları çıkararak da ayakkabınızın her yerinin eşit şekilde temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, yıkama esnasında spor ayakkabılarınızın renginin atması durumunda beyaz bağcıkların renginin değişmesi de böylece engellenir.

Yıkamadan sonra ayakkabıları kurutmaya gelince; ısı her plastik ve kauçuk parçaya zarar verebileceği için kalorifer peteklerinden ve çamaşır kurutma makinelerinden gelen ısıdan kaçınmak gerekiyor.

Bunun yerine ayakkabıları açık havada, eğer hava durumu da izin veriyorsa tercihen evin dışında kurutmayı tercih edin.