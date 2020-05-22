Bir ceza da BirGün’e!

22 Mayıs 2020 Cuma, 14:42

BirGün’ün 10 ve 16 Eylül 2019 tarihli Kızılay hakkındaki iki haberi, Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından 7 günlük ilan kesme cezasıyla cezalandırıldı.

“Kızılay holdingleşti” başlıklı haber haber için iki günlük ilan kesme cezası verildi. Söz konusu haberde Kızılay yöneticilerinin kurumun şirketlerinden ‘huzur hakkı’ alacakları, “Kızılay Yönetim Kurulu Üyeleri şirketlerden de ‘huzur hakkı’ adı altında ücretler alacak” ifadeleriyle anlatıldı. Gazetenin basılı nüshasının manşetinde yer alan “Huzur hakkı adı altında ikinci maaş” ifadelerini gerekçe gösteren BİK, ‘huzur hakkı’nın maaş sayılamayacağını, bu nedenle haberde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu savundu.

16 Eylül 2019 tarihli, “Milyonluk ihale Menzil hayranına” başlıklı haberimiz nedeniyle de gazeteye 5 günlük ilan kesme cezası verildi.

“Menzil Tarikatı’na hayranlığını gizlemeyen Ferhat Danışman’ın şirketi, Kızılay’dan 120 milyon avroluk ihale aldı. Üç farklı kan testi için yapılan ihalenin, pazarlık yöntemiyle verilmesi dikkat çekti” ifadelerinin kullanıldığı haber için BİK’ten verilen cezada haberin hiçbir unsuru yalanlanmadı.

Cumhuriyet’in “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla kamuoyuna duyurduğu, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’ta vakıflardan kiraladığı araziye yaptırdığı şömine ve çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkılmasına ilişkin haberimizle ilgili de BİK tarafından 35 günlük ilan kesme cezası verilmişti.