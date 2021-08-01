Bir çift maaş skandalı daha

01 Ağustos 2021 Pazar, 09:27

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’nin (TÜRASAŞ) yönetim kurulu üyelerinin de çift maaşlı olduğu ortaya çıktı.

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A. Ş. (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A. Ş. (TÜDEMSAŞ) isimli üç şirketin birleştirilmesiyle geçtiğimiz yıl iktisadi devlet teşekkülü olarak kurulan TÜRASAŞ’ın yönetim kurulu üyeleri 30 Temmuz 2020 tarihinde göreve başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan altı yönetim kurulu üyesine, TÜRASAŞ’ın 2020 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, sadece 2020 yılının son beş ayında ödenen ücret ve ikramiye tutarı toplam 266 bin 265 TL’yi buldu. Yani şirketin kasasından her bir yönetim kurulu üyesine sadece geçtiğimiz yılın son beş ayı için yaklaşık 44 bin TL ödendi.

AYNI ŞİRKETTE İKİ KOLTUĞA SAHİP

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TÜRASAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar aynı zamanda da şirketin genel müdürü. Yazar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu dönemde Metro İstanbul’un genel müdür yardımcısıydı.

Şirketin bir diğer yönetim kurulu üyesi İrfan İpşir de aynı zamanda şirketin genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyor. Aynı şirkette iki koltuk sahibi olan İpşir, İBB’nin AKP yönetiminde olduğu dönemde Metro İstanbul A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. TÜRSAŞ’ın Yönetim Kurulu Üyesi Murat Baştor da aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Kamuda genel müdür maaşının yaklaşık 15 bin TL olduğu biliniyor. Baştor, TÜRASAŞ’taki görevi için de aylık ortalama 9 bin TL maaş alıyor. Yani Baştor’un aylık geliri 25 bin TL’yi buluyor.

Şirkette yönetim kurulu üyesi Enver Mamur’un da tıpkı Baştor gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda bir görevi bulunuyor. Mamur, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Kamuda genel müdür yardımcısı maaşının da yaklaşık 12 bin TL. Mamur’un TÜRSAŞ’tan da yaklaşık 9 bin TL’lik ücrette düşünüldüğünde kamuda aldığı maaş tutarı 20 bin TL’yi geçiyor.

BTK BAŞKANI DA ÇİFT MAAŞA SAHİP

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da TÜRSAŞ’ın kamudan en az iki maaş alan yönetim kurulu üyeleri arasında yer alıyor. Karagözoğlu hem BTK başkanlığı hem de TÜRASAŞ yönetim kurulu üyeliğine AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atandı.

YÖNETİCİ AKP’DEN ADAY ADAYI OLDU

Şirketin altıncı ve son yönetim kurulu üyesi Aziz Aksoy da aynı zamanda İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nde araştırmacı olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz 31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den Düzce Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Aziz Aksoy, İBB’nin AKP yönetiminde olduğu yıllarda da İBB’nin birçok şirketinde yöneticilik yaptı.