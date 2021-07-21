Çift maaş almayan bürokrat kalmadı: EPDK Başkanı Yılmaz’a çifte maaş
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın çift maaş aldığını açıkladı.
Son bir ay içerisinde elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12 zam yapılan ülkemizde enerjiyi yurttaşla ucuza buluşturma görevi bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz’ın Türk Hava Yolları Teknik AŞ yönetim kurulunda yer aldığı belirlendi. Yılmaz’ın kurumdan aldığı maaşın yanında yönetim kurulu üyesi olduğu şirketten de huzur hakkı aldığı ortaya çıktı. Cumhuriyet’e konuşan CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “CHP iktidarında ballı bürokrat dönemi sona erecek. Liyakati esas alarak atanan ve sadece devlete hizmet eden bürokratlar, kamu çalışanları devlette görev alacak” dedi.
Mustafa Yılmaz’ın Türk Hava Yolları Teknik AŞ (Turkish Technic) yönetim kurulunda yer aldığını belirten Bakırcıoğlu, “Elektriğe, LPG’ye, akaryakıta gelen zamlar vatandaşı canından bezdirirken, 105 bin elektrik abonesi, 60 bin doğalgaz abonesi borcunu ödeyemediği için takip süreci ile karşı karşıya iken zam bu korkunç tablonun sorumlusu bürokratların bir eli yağda bir eli balda çifter çifter maaş almaları kabul edilemez. AKP’nin vazgeçemediği ve üçüncü defa EPDK Başkanlığı’na atanan Mustafa Yılmaz kurumdan aldığı maaşın yanında yönetim kurulu üyesi olduğu şirketten de huzur hakkı alıyor. Aslında AKP, bürokratları, eski milletvekillerini, bakanları yanlarında tutmak için kamu şirketlerinden maaşa bağlıyor. Dar kadro içerisinde kendi adamları ile şirketleri ve devleti yönetmeye çalışıyorlar. Adeta zapt etmişler. Başka başka yerlerden maaş alan bürokratlar, eski siyasetçilerle ilgili sorularımıza ‘ticari sır’ denilerek cevap verilmiyor” dedi.
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