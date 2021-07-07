CHP'li Arık ifşa etti: Çift maaş alan belediye başkanları

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:03

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın çift maaş aldığını ortaya çıkardı. Arık, “İşçi, memur, emekli, emeklilikte yaşa takılanlar perişan. İşsizlik insanlarımızın canını yakıyor, intihar ediyor bu insanlar. Bu beyler de çifter çifter maaş almaktan utanmıyor sıkılmıyor” dedi.

Çetin Arık; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar ile Talas Belediye Başkanı Yalçın’ın belediye başkanı maaşının yanı sıra belediyenin şirketlerinden de maaş aldıklarını gösteren belgeleri, ANKA Haber Ajansı’yla paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANI BÜYÜKKILIÇ ÜÇ MAAŞLI

Arık'ın elde ettiği belgeler; Memduh Büyükkılıç’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.’nin (KCETAŞ), beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu’na, yılda 413 bin lira maaş, 135 bin lira ikramiye ve 25 bin lira harcırah ödediğini gösterdi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Ahmet Çolakbayrakdar ve Başkan Yardımcılığı’nı Mustafa Yalçın’ın yaptığı Enerji Üretim Sanayi’nin ise üç kişiden oluşan Yönetim Kurulu’na bir yılda 270 bin lira huzur hakkı ve 83 bin lira da ikramiye ödediği belgelere yansıdı.

Arık, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ın emekli milletvekili maaşı ve belediye başkanı maaşıyla birlikte maaş sayısını üçe çıkardığını söyledi.

"İNSAN ALLAHTAN KORKAR"

Anka’ya konuşan Çetin Arık, “İşçi, memur, emekli, emeklilikte yaşa takılanlar perişan. İşsizlik, insanlarımızın canını yakıyor; intihar ediyor bu insanlar. Bu beyler de çifter çifter maaş almaktan utanmıyor, sıkılmıyorlar” dedi.

Arık, şunları söyledi:

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne, ‘iştirakleriniz nelerdir, kimler vardır, sağlanan huzur hakkı ne kadardır’ diye sordum. Onlar da çift maaş aldıklarını Kayseri kamuoyundan gizlemek için iştiraklerini değil şirketlerini gönderdiler.

Hem maaş hem harcırah hem ikramiye alıyorlar. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı hem emekli milletvekili maaşı alıyor hem büyükşehir belediye başkanı maaşı alıyor hem bu şirketten bu kadar kazanç elde ediyor. Bu kadar mı? Hayır. Bu da Kocasinan Belediye Başkanı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu iştirak. Talas Belediye Başkanı’nı da yardımcısı yapmış. İnsan Allah’tan korkar, Allah’tan utanır.”